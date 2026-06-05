Названы самые распространенные неисправности автомобиля в весеннее время

Весной спрос на кузовной ремонт в РФ вырос на 15%, на ремонт подвески — на 38%

Весной 2026 года россияне заметно чаще стали обращаться в автосервисы – в ГК «АвтоСпецЦентр» зафиксировали рост количества заказов. Особенно выделился кузовной ремонт: по сравнению с прошлым годом спрос на него подскочил на 15%. Какие именно поломки больше всего беспокоили водителей, рассказали представители холдинга.

Оказалось, что лидером по числу обращений стал именно кузов. Люди жаловались на коррозию днища, разрушение сварных швов и вздувшуюся краску на порогах. Логично, что на этом фоне вырос и интерес к антикоррозийной обработке и восстановлению кузова – особенно скрытых полостей.

Кстати, опрос клиентов о сезонных неисправностях показал, что самой распространенной проблемой при весенней диагностике стала подвеска. Целых 38% водителей отметили износ стоек стабилизатора, амортизаторов или сайлентблоков. Второе место заняли системы охлаждения и кондиционирования – 27% опрошенных столкнулись с забитыми радиаторами, утечками антифриза и слабой работой кондиционера после зимы.

Почти каждый пятый участник опроса (18%) пожаловался на тормозную систему: в основном износ колодок и дисков. Еще 12% обращений касались летних шин – там чаще всего фиксировали неравномерный износ протектора и низкое давление. Оставшиеся 5% респондентов упомянули неисправности приводных ремней и электрооборудования.

«Последствия затяжной зимы значительно увеличили потребность в кузовном ремонте и антикоррозийной обработке. Спрос на эти услуги вырос на 15%. Рост числа неисправностей подвески и тормозов (38% и 18%) показывает необходимость регулярной диагностики – до начала сезона и сразу после оттепелей. Своевременная проверка и комплексная подготовка к лету остаются ключом к безопасности и снижению будущих расходов», – отметили в пресс-службе.

О том, как летняя жара и другие сезонные факторы влияют на ходовую часть, «За рулем» подробно рассказал.