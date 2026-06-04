«Газпром нефть» обеспечит предприятия Рязанской области автомобильными маслами

«Газпром нефть» и правительство Рязанской области заключили на ПМЭФ соглашение о расширении поставок масел.

Соглашение о расширении поставок автомобильных и индустриальных масел заключили «Газпром нефть» и правительство Рязанской области. Документ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума председателем правления компании Александром Дюковым и губернатором области Павлом Малковым. Оператором проекта станет компания «Газпромнефть – смазочные материалы».

Благодаря партнерству современные масла получат предприятия ключевых отраслей экономики региона, включая промышленность, энергетику, ЖКХ, сельское хозяйство и транспорт.

«В Рязанской области действуют предприятия в сфере машиностроения, металлообработки, нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Все они активно потребляют смазочные материалы», – заявил Дюков.

Он также добавил, что в портфеле компании есть сервисные решения предиктивной аналитики, которые продлевают эксплуатационный срок автомобильной техники и оборудования.

«Газпромнефть-СМ» выпускает около 1000 видов масел и технических жидкостей, разработанных с учетом российских климатических условий и требований к эксплуатации как автомобильной техники, так и промышленного оборудования.

«Продукция компании – это современные отечественные решения, которые помогают обеспечивать стабильную работу техники и оборудования», – отметил Павел Малков.

По его словам, новое соглашение еще больше укрепит позиции рязанских предприятий.

Дополнительно стороны договорились о реализации образовательных инициатив для технических специалистов. Эксперты компании проведут обучающие мероприятия, на которых представят передовые решения обслуживания промышленного оборудования.