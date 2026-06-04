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Едем на совершенно новом КАМАЗе — что это за модель?

Сергей Когогин приехал на ПМЭФ за рулем нового грузовика КАМАЗ-65658

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин прибыл на проходящий в Петербурге форум ПМЭФ-2026 за рулем автомобиля-рефрижератора КАМАЗ-65658.

Компанию в путешествии по федеральной трассе М-11 ему составил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, проехавший в качестве пассажира часть пути.

КАМАЗ-65658 – это рефрижератор с подъемной осью на базе нового поколения К5. Он относится к транспортному семейству и предназначен для междугородней перевозки грузов на относительно небольшие расстояния. Такой универсальный трехосник зачастую выбирают ритейлеры для доставки продуктов, шасси подходит для монтажа разных надстроек.

Едем на совершенно новом КАМАЗе — что это за модель?

Глава КАМАЗа рассказал Максиму Кадакову, что новинка была разработана в сотрудничестве с техническим блоком логистики «Дикси». Машина создавалась с учетом задач ретейла и городской доставки продуктов питания. Особые фишки КАМАЗ-65658 – это компактные габариты, маневренность, комфортабельность кабины, 12-ступенчатая роботизированная коробка передач и вместительный кузов.

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После прибытия на ПМЭФ-2026 машина была передана директору по логистике группы «Дикси» Геннадию Богданову – для последующей эксплуатации в компании. До этого машина уже прошла в «Дикси» эксплуатационные тесты, и они подтвердили, что трехосник вполне может заменить аналогичные машины ушедших европейских брендов.

Все подробности о новом КАМАЗе – в нашем новом видео!

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Источник:  КАМАЗ
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