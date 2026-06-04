Едем на совершенно новом КАМАЗе — что это за модель?

Сергей Когогин приехал на ПМЭФ за рулем нового грузовика КАМАЗ-65658

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин прибыл на проходящий в Петербурге форум ПМЭФ-2026 за рулем автомобиля-рефрижератора КАМАЗ-65658.

Компанию в путешествии по федеральной трассе М-11 ему составил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, проехавший в качестве пассажира часть пути.

КАМАЗ-65658 – это рефрижератор с подъемной осью на базе нового поколения К5. Он относится к транспортному семейству и предназначен для междугородней перевозки грузов на относительно небольшие расстояния. Такой универсальный трехосник зачастую выбирают ритейлеры для доставки продуктов, шасси подходит для монтажа разных надстроек.

Глава КАМАЗа рассказал Максиму Кадакову, что новинка была разработана в сотрудничестве с техническим блоком логистики «Дикси». Машина создавалась с учетом задач ретейла и городской доставки продуктов питания. Особые фишки КАМАЗ-65658 – это компактные габариты, маневренность, комфортабельность кабины, 12-ступенчатая роботизированная коробка передач и вместительный кузов.

После прибытия на ПМЭФ-2026 машина была передана директору по логистике группы «Дикси» Геннадию Богданову – для последующей эксплуатации в компании. До этого машина уже прошла в «Дикси» эксплуатационные тесты, и они подтвердили, что трехосник вполне может заменить аналогичные машины ушедших европейских брендов.

Все подробности о новом КАМАЗе – в нашем новом видео!