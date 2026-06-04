Названа самая популярная марка на рынке новых LCV в мае

«Автостат»: продажи новых LCV в РФ в мае 2026 года рухнули на 16%

Рынок новых легких коммерческих автомобилей в России продолжает сжиматься.

По итогам мая 2026 года дилеры реализовали 5 262 таких машины – это на 16% меньше, чем в мае 2025-го, и ровно на столько же хуже результата апреля. Такую статистику в рамках онлайн-эфира « АВТОСТАТ Оперативка» огласили аналитики агентства «АВТОСТАТ». Данные взяты из отчетности АО «ППК» и собственной сегментации экспертов, где, к слову, многие пикапы относят к легковушкам, а не к LCV.

Практически девять из десяти (88%) проданных в мае машин – отечественные. Причем почти половина всего рынка (49%) приходится на бренд GAZ. Бессменным лидером среди моделей остается GAZ Gazelle NEXT – его доля в последний месяц весны достигла 21%. В агентстве также привели несколько занятных деталей по структуре продаж.

Чуть меньше половины машин (47%) оснащены бензиновыми моторами. Дизельные версии занимают 43% рынка, а на оставшиеся 10% приходятся LCV, работающие на бензине и газе. Примерно каждый четвертый (26%) проданный автомобиль имеет полный привод с колесной формулой 4х4. Что касается типов кузова, то каждый третий (33%) – цельнометаллический фургон. Еще около трети рынка делят между собой бортовые LCV (22%) и микроавтобусы (10%).

Итоги пяти месяцев

Специалисты подчеркивают: за январь – май 2026 года в России продано 26,3 тысячи новых легких коммерческих автомобилей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

«За рулем» ранее отмечал, что рынок новых машин в России неожиданно разогнался.