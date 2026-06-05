Названа цена нового седана Senat петербургской сборки

Новый люксовый седан Senat 900 будет стоить в России от 12 млн рублей

Новый Senat 900 будет стоить в России от 12 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя производителя.

В базовой версии Senat 900 будет пятиместным с алюминиевой отделкой интерьера. Также модель представят в четырехместной версии с раздельными задними сиденьями, столиком для пассажира и отделкой деревом.

Senat 900 – первый автомобиль новой марки, он базируется на китайской модели и не связан с продукцией российской Aurus. По словам источника в компании, новая модель построена на базе китайской Hongqi H9.

Его длина составляет 5,14 м. Автомобиль оснащен трехлитровым двигателем V6 с механическим нагнетателем, который сочетается с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом и полноприводной трансмиссией. Мощность мотора составляет 326 л.с. (340 Нм), разгон с нуля до «сотни» занимает 6,5 секунды.

Senat 900

Дебют Senat 900 состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в рамках форума дал старт производству модели на бывшем автозаводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Senat 900