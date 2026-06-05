Сезон отпусков и дефицит водителей: цены на такси этим летом взлетят

Таксопарк F1rst: стоимость поездок летом вырастет на 10–20%

Этим летом поездки на такси могут подорожать в среднем на 10-15% по всей стране. Такой прогноз озвучили в пресс-службе сервиса «Максим».

Причём, как обычно, сильнее всего рост ощущается в мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Туда в летний сезон приезжает много туристов, что и подстёгивает ценники. Впрочем, дело не только в приезжих. В «Максим» пояснили: в тёплую погоду местные жители тоже становятся активнее и чаще заказывают машины. Баланс спроса и предложения сдвигается – это закономерность, которую компания фиксирует каждый год.

Правда, к концу сентября всё устаканивается. Как утверждают представители сервиса, во второй половине месяца показатели спроса обычно приходят в норму, и средний чек снижается.

Прогнозы от участников рынка

Гендиректор таксопарка F1rst и член правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ) Дмитрий Назаров дал ещё более смелую оценку. По его словам, в летние месяцы стоимость поездок может подскочить на 10-20% по сравнению с весенними показателями. А в часы пик в отдельных городах рост бывает и вовсе драматичным – до 25-30%.

Интересно, что ситуация в столицах неоднозначная, отмечает Назаров: «Например, в Москве в сезон отпусков спрос может снижаться: часть людей уезжает из города, деловая активность проседает, заказов становится меньше. Но одновременно снижается и количество водителей на линии».

Эксперт подчеркнул – итоговая цена в основном зависит от того, сколько водителей вообще выйдет работать. Зато в пиковые часы рост будет точно: утром и вечером, в дождь, возле аэропортов и вокзалов, а также на популярных туристических маршрутах.

Сложности таксопарков

Параллельно Назаров предупредил, что таксопарки сейчас находятся в сложном положении. Прибыльность падает, часть компаний работает буквально на грани окупаемости. По его словам, слабые игроки рискуют просто обанкротиться или уйти с рынка.

В «Яндекс Такси» от каких-либо прогнозов по ценам воздержались. А вот председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова (эта структура объединяет руководителей профильных ассоциаций из 74 регионов) объяснила: отрасль испытывает сильнейшее экономическое давление. Расходы на обслуживание машин, запчасти, топливо, страховку и обновление автопарков продолжают расти.

«Изменения стоимости поездок, которые мы наблюдаем на рынке, в большинстве случаев связаны не с ростом прибыли перевозчиков, а с необходимостью компенсировать постоянно растущие расходы», – заявила Зарипова.

Резких скачков этим летом в совете не ждут, но локальные подорожания при дефиците машин и высоком спросе в отдельных районах – вполне реальны. А вот долгосрочный прогноз уже звучал ранее: к концу 2026 года из-за напряжённой ситуации на рынке стоимость поездок может увеличиться на 30%. Кроме того, опрос Национального совета такси показал, что страна столкнулась с острой нехваткой водителей.

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