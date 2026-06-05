С двумя экранами и турбомотором: новый Chevrolet оказался дешевле Лады

В России появились в продаже седаны Chevrolet Monza по цене от 1,44 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи седана Chevrolet Monza – модели, разработанной совместным предприятием SAIC-General Motors для Китая. Машины ввозят в страну по альтернативным каналам, выбирать можно как из уже имеющихся вариантов, так и оформлять заказ. Самый доступный ценник на новинку стартует от 1 440 000 рублей.

Именно столько просят за доставку под заказ Monza в топовой версии Premium в Чебоксарах. Комплектация включает кожу, кондиционер, электронный ручник с функцией AutoHold, а также два 10,25-дюймовых дисплея – на них выводятся показания приборной панели и мультимедиа.

Любопытно, что «четырехдверка» бьет по цене не только условных конкурентов, но и некоторые модели самой LADA. К примеру, Iskra в седане с вариатором стоит 1 497 000 рублей, четырехдверная Vesta с двумя педалями обойдется минимум в 1 631 000 рублей. « Москвич 6» даже в старых версиях начинается от 2 237 000 рублей.

Под капотом Monza за эту цену – бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра, выдающий 163 лошадиные силы, и классическая шестиступенчатая автоматическая коробка. Еще несколько таких машин предлагают в Чебоксарах за 1 460 000 рублей. В Подмосковье поставку аналогичного седана можно заказать за 1 530 000 рублей, а в столице – за 1 645 000 рублей.

Моторы и цены в регионах

В продаже есть версии и с 1,5-литровым атмосферным двигателем на 113 сил. Коробка та же – шестиступенчатый автомат. Такой вариант в Уссурийске предлагают за 1 495 000 рублей, во Владивостоке – за 1 650 000 рублей. Жителям Кирова, Новосибирска, Москвы и Набережных Челнов придется заплатить минимум 1 750 000 рублей.

Chevrolet Monza

Если нужно авто сразу, без ожидания, из наличия Monza доступна в Ярославле за 1 760 000 рублей, в Благовещенске – за 1 850 000 рублей, в подмосковных Мытищах – тоже за 1 850 000 рублей. В Москве и Липецке цены составляют 1 890 000 и 1 950 000 рублей соответственно. Автомобили уже привезли в Ессентуки, Уфу, Красноярск, Нижнекамск и еще несколько городов.

Chevrolet Monza

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