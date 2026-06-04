Кроссовер Volga K50 представлен официально — все данные по новинке

На форуме ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге прошла презентация кроссовера Volga K50

Если раньше кроссовер Volga K50 был известен общественности только по рендерам и редким снимкам с улиц, то теперь все официально – новинку представили в рамках форума ПМЭФ-2026.

С марта такие кроссоверы собирают в Нижнем Новгороде. Фактически это, с поправкой на эмблемы, локализованная копия Geely Monjaro. Силовой агрегат – 2,0-литровый турбомотор, выдающий 238 л.с., и 8-ступенчатая автоматическая коробка, работающая с системой полного привода. Цены уже известны: флагманская модель перезапущенной марки Volga обойдется в цену от 4 199 000 рублей. Старт продаж – уже в июне.

Но будут и модели попроще: среднеразмерный кроссовер K40 (Geely Atlas) по цене от 2 749 000 рублей и бизнес-седан Volga C50 (Geely Preface) с ценой базовой версии 2 899 000 рублей. Кстати, именно на Волге C50 приехал на ПМЭФ-2026 главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Машина – в особом исполнении First Edition, характерном для первых выпущенных машин.