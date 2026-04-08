Кроссовер Volga заметили на дороге — первые фото

Новый кроссовер Volga K50 заметили на улицах Нижнего Новгорода

Один из первых экземпляров нового кроссовера Volga K50 сфотографировали на улице в Нижнем Новгороде.

Машина черного цвета была замечена на площади Минина и Пожарского в минувшие выходные, сообщила «Нижегородская правда». Автомобиль примечателен тем, что такие кроссоверы только начали выпускаться на мощностях Нижегородского индустриального инновационного кластера, и в продажу поступят лишь летом. Этот же экземпляр – один из первых собранных и имеет госномер, зарегистрированный на физическое лицо, отмечает источник.

Сфотографированная машина – из первых предсерийных образцов

Издание предполагает, что это та же самая машина, что встала на государственный учет в начале февраля. Тогда в СМИ прошла информация, что автомобиль был реально продан, а не передан некоему высокопоставленному чиновнику.

В Нижнем K50 серийно собирают с 25 марта – там же, где ранее Группа ГАЗ выпускала контрактные Volkswagen и Skoda. Сейчас площадку арендует новообразованное АО «Производство легковых автомобилей»

Напомним, Volga K50 – это клон кроссовера Geely Monjaro. Габаритная длина составляет 4770 мм при колесной базе 2845 мм. Под капотом – 2.0 турбо на 238 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой АКП и полным приводом.

Второй моделью бренда Volga будет седан C50, копия Geely Preface.