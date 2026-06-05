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Новая Niva Legend — подробный видеообзор!

Внедорожник Niva Legend получит кузов с усиленными и оцинкованными элементами

Представленный на ПМЭФ-2026 внедорожник Niva Legend получил ряд обновлений и готов к старту продаж в сентябре.

Ряд важных нововведений коснулся кузова ветерана тольяттинского конвейера. Во-первых, кузов теперь частично оцинкованный: двустороннюю оцинковку получили передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук. Во-вторых, точечно модернизирована силовая структура кузова – этого потребовала внедренная в конструкцию фронтальная подушка безопасности.

Новая Niva Legend — подробный видеообзор!

Кстати, рулевое колесо у Нивы Legend теперь унифицировано с Грантой, что и сделало возможным установку фронтальной подушки. А вот надобность в боковой, которая ранее была единственной и применялась исключительно для срабатывания блока ЭРА-ГЛОНАСС, теперь отпала – ее из комплектации обновленного внедорожника уберут.

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Кроме того, у Нивы теперь будет новый двигатель 1.8, модернизированная передняя подвеска, обновленное торпедо под установку мультимедийного центра, единый рычаг управления РК, один ключ для зажигания и дверей, вентилируемые тормозные диски... Грядущее обновление уже назвали самым масштабным за всю историю Нивы, а все подробности о нем – в нашем видео!

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