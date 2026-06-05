В России запретят ездить на технически неисправных машинах

МВД России запретит эксплуатацию неисправных автомомбилей с 2030 года

В России готовятся к кардинальному ужесточению правил для владельцев автомобилей. Речь идёт о механизме, который позволит буквально выдворять из дорожного потока машины, чьё состояние угрожает безопасности. Соответствующий план уже одобрен правительством.

Согласно утверждённой программе, к 2030 году планируется законодательно прописать возможность запрещать эксплуатацию неисправного транспортного средства. Разрабатывать новую норму поручено Министерству внутренних дел РФ. Уточняется, что под действие механизма попадут автомобили, техническое состояние которых создаёт реальную и непосредственную угрозу для всех участников движения.

За два года до этого, к 2029-му, Росстандарт, МВД и Минпромторг вместе с институтом НАМИ должны представить доклад. В нём они опишут, как именно исключать из дорожного трафика автомобили, на которые уже аннулированы документы о соответствии требованиям безопасности. Это, в частности, касается случаев, когда нарушения были выявлены в ходе государственного контроля в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, какие летние привычки губят автомобиль.