Тюнеры сделали нашумевший электрокар Luce похожим на настоящий Ferrari: фото

Ателье Venuum из ОАЭ показало обвес для Ferrari Luce из карбона на фоне критики

Ателье Venuum из ОАЭ выложило в сеть первые рендеры того, как может выглядеть доработанный электрокар Ferrari Luce. Ранее эта мастерская уже занималась проектами для Ferrari Purosangue, а также замечена в доработках Rolls-Royce Wraith и Bugatti Chiron.

Переднюю часть автомобиля теперь украшает аккуратный карбоновый сплиттер, а колёсные арки стали заметно шире – и это заслуга обвеса из углепластика. Из него же выполнены боковые юбки с воздуховодами. Карбон пошёл и на антикрыло, и на агрессивный диффузор.

Правда, пока нет точной информации, превратятся ли эти рендеры в реальный комплект для серийной машины. Но эксперты не сомневаются: вслед за ребятами из ОАЭ за первый в истории бренда электрокар возьмутся и другие дизайн-студии. Их цель – сделать внешность модели более похожей на традиционный образ легендарной итальянской марки.

Электрический спорткар Luce уже получил массу негатива от автосообщества. Поклонники бренда не стеснялись в выражениях, критикуя новинку. Причём недовольство высказывали не только фанаты – машине досталось от экс-главы компании и даже от вице- премьера Италии.

Ferrari представила новинку 26 мая. Интересно, что над дизайном работали вместе со студией LoveFrom. Её основали выходцы из Apple – Джонатан Айв и Марк Ньюсон, те самые, что участвовали в создании iPhone и Apple Watch.

Максим Минеев, автоэксперт по премиальным машинам заметил: если реакция в мире такая негативная, в России ситуация будет ещё хуже. Всё из-за более холодного отношения к электромобилям.

« В России новая Ferrari Luce, может, и появится, но точно не будет звездой. Ее не будут искренне желать фанаты марки. Все-таки нет у нас такой любви к электромобилям, сколько бы мощности в ней ни было. Тюнинг-обвесы вряд ли спасут ситуацию, но предположу, что пару-тройку экземпляров все-таки попадут в страну к коллекционерам или очень узким потребителям », – считает эксперт.

Ранее «За рулем» рассказал о том, какие карбоновые элементы используют автопроизводители для снижения веса.