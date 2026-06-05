Volga K50: первый видеообзор и сравнение с Geely Monjaro

Кроссовер Volga K50 на ПМЭФ-2026: Максим Кадаков назвал отличия от Geely Monjaro

На форуме ПМЭФ-2026 представлен кроссовер Volga K50, и главный редактор «За рулем» Максим Кадаков уже познакомился с новинкой.

Не секрет, что Volga K50 – это собирающийся в Нижнем Новгороде Geely Mongaro с видоизмененным дизайном решетки радиатора и иными эмблемами/шильдиками. Но некоторые более серьезные отличия все же есть, рассказал Кадаков.

Во-первых, на Волге сразу будет интеграция через Android Auto и Apple Carplay – на исходных «китайцах» второй пункт появился лишь пару лет назад.

Во-вторых, материал обивок сидений на Volga K50 – экокожа вместо алькантары.

И третий – пожалуй, наиболее важный для наших широт пункт – это увеличенный с 4 до 5 литров бачок омывающей жидкости.

А еще одним отличием может стать список комплектаций – для Волги его обещают расширить. Напомним, цена базовой версии составляет 4 199 000 рублей, а об остальном мы узнаем 19 июня, когда стартуют продажи.