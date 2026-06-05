Эти машины россияне чаще всего сдают в трейд-ин

«Авито Авто»: Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными марками в трейд-ин

За прошедшие пять месяцев 2026 года лидером по доле автомобилей, которые клиенты сдают дилерам в рамках трейд-ин, стала марка Lada: на нее приходится 17% от общего объема. Об этом «Известиям» рассказал руководитель бизнес-направления «Автохаб» в «Авито Авто» Николай Дробушевич.

Второе место занимает бренд Kia с показателем 10%, замыкает тройку лидеров Hyundai, доля которого составила 8%. Помимо них, в первую десятку марок вошли Renault (6%), Nissan (5%), Volkswagen (5%), а также Toyota, Chevrolet, Ford и Skoda (по 4% каждая).

Как отметил специалист, в текущем году трейд-ин остается одним из ключевых каналов пополнения складов дилеров — на него приходилось около 33% поступлений автомобилей. Средняя цена выкупа в трейд-ин составила 1 млн рублей. Еще около 12% — доля трейд-апа и 30% — стока — комиссионные продажи, доля которых за год увеличилась на 3 процентных пункта. На выкуп «с улицы» приходится около 21% пополнения складов.

«Трейд-ин традиционно остается главным каналом пополнения стока дилеров, который напрямую коррелирует с восстанавливающимися продажами новых автомобилей. При этом актуальность «комиссии» в последние годы заметно выросла во многом благодаря тому, что этот канал пополнения стока не требует оборотного капитала для постановки автомобиля на склад. Вместе с этим мы видим, что «выкуп с улицы» достаточно сильно зависит от ключевой ставки, и постепенное ее снижение оживляет этот канал пополнения стока», — объяснил Дробушевич.

В модельном ряду Lada лидером по обмену у дилеров стал седан Granta — на него приходится 38% от всех сдаваемых в трейд-ин автомобилей бренда. За ним следуют Vesta с долей 25%, Kalina (12%), Xray (7%) и Largus (6%). Среди моделей Kia лидирует Rio с долей 43% от общего объема марки. Далее следуют модели Sportage (19%), Ceed (15%), Cerato (9%), Sorento (9%) и Soul (6%). У Hyundai наиболее востребованным в трейд-ине оказался Solaris — 50% от общего объема марки. Следом расположились кроссоверы Creta (26%), Santa Fe (11,8%) и Tucson (11,6%).

В общем зачете моделей, наиболее востребованных у дилеров при обмене, лидирует Lada Granta с долей 6%. Далее следует Lada Vesta (4%), замыкает тройку Kia Rio (3,8%). В топ-10 также вошли Hyundai Solaris (3%), Ford Focus (2%), Lada Kalina (1,9%), Volkswagen Polo (1,9%), Kia Sportage (1,6%), Hyundai Creta (1,5%) и Skoda Octavia (1,4%).

«За рулем» ранее уже рассказал о самых востребованных весной подержанных автомобилях.