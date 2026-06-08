Штраф за проезд без билета вырос до 5 тысяч рублей: кого проверяют на маршрутах Москвы

У метро «Нагорная» проверили более 1,2 тыс. билетов: среди них выявлено 113 безбилетников

4 июня, у станции метро «Нагорная» прошла масштабная рейдовая проверка. Инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» и полицейские проверили проездные у пассажиров из 61 рейсового автобуса — всего свыше 1,2 тысячи билетов. Итог неутешительный: 113 граждан ехали без оплаты. Каждому из них теперь придется раскошелиться — штраф в 5 тысяч рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

— Каждую неделю мы проводим усиленные проверки оплаты проезда на самых востребованных маршрутах Москвы. При выявлении нарушителей контролеры в сопровождении сотрудников полиции оперативно составляют административные материалы. Такие мероприятия являются общепринятой мировой практикой и соответствуют действующему законодательству РФ. Согласно пункту 5.1 Правил пользования наземным городским транспортом, оплата проезда производится сразу при входе в трамвай, автобус или электробус.

На деле многие по-прежнему забывают заранее класть деньги на карту или попросту игнорируют валидатор. И даже если нужно проехать всего одну остановку — это не повод ехать «зайцем». Короткая дистанция поездку бесплатной не делает. Билет нужно прикладывать сразу, дождавшись зеленого сигнала.

Как проходят рейды и что грозит безбилетникам

Контролеры проверяют документы на выходе из передней двери. Процедура быстрая — всего пара минут. Если пассажир без билета, инспектор сразу оформляет протокол, причем это не мешает остальным людям заходить и выходить.

Рядом всегда дежурят полицейские: они следят за порядком и заодно проверяют соблюдение миграционных правил. Если у нарушителя нет с собой документов, его могут доставить в ближайшее отделение для установления личности. Заметим, что такие рейды — мировой стандарт, законы РФ это полностью допускают.

Кстати, с 9 января 2026 года штраф за безбилетный проезд или неправомерное использование льготной карты составляет ровно 5 тысяч рублей. Оплатить его нужно за 60 дней. Просрочишь — сумма удвоится, а дело отправят судебным приставам. Впрочем, наказание можно оспорить: на обжалование постановления дается 10 дней с момента, как его вручили.

Права и обязанности пассажиров

Пополнять проездной лучше заранее, а не в последний момент. Прикладывать его необходимо сразу на входе, обязательно дождавшись зеленой галочки — это касается любых билетов: и «Единых» на 30, 90 или 365 дней, и социальных карт. Валидация нужна не просто так: так власти отслеживают загрузку маршрута и понимают, насколько он востребован у горожан.

Владельцам льготных удостоверений советуют всегда носить с собой документы, подтверждающие право на льготу. Контролер вправе потребовать и их, и удостоверение личности. Если безбилетник не может ничего предъявить, на помощь зовут полицейских.

Масштаб проверок в цифрах

Усиленные рейды запустили еще в 2023 году, а с мая 2024 они стали еженедельными. Всего с начала 2026 года провели 21 такую проверку, включая последнюю у метро «Нагорная». Инспекторы проверили свыше 50,1 тысячи билетов на 1272 автобусах. За это время выявили 3600 пассажиров-нарушителей.

Кстати, все собранные штрафы идут на развитие транспортной системы: обновление подвижного состава, запуск новых маршрутов и правильный расчет загруженности. Так что экономия на билете в итоге обходится дороже всем — и городу, и самому «зайцу».

О других неочевидных нарушениях «За рулем» ранее напомнил.