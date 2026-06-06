Новейший Audi Q7 случайно рассекретили спустя несколько часов после анонса

В сеть утекла фотография нового Audi Q7 2027 года без камуфляжа

Всего через пару часов после того, как в Audi объявили о скорой премьере обновлённого Q7 2027 модельного года, в Сеть попал снимок этого кроссовера. На нём машина заснята без всякой маскировки – похоже, немецкий производитель уже полностью готов запустить её в серию.

Судя по кадру, внешность Q7 здорово перекликается с младшей моделью – компактным Q3. Общее сразу бросается в глаза: огромная решётка радиатора с крупными ячейками, дизайн которой слегка изменили. Что касается оптики, то сверху расположены тонкие полоски дневных ходовых огней, а чуть ниже, над передним бампером, стоят два солидных блока с основными фарами. Кстати, сам бампер теперь обзавёлся тремя воздухозаборниками.

Audi Q7 2027

Интерьер будущей новинки тоже претерпит серьёзные изменения. Там появится внушительный изогнутый сенсорный дисплей. Более того, перед пассажирским креслом установят ещё один тачскрин – правда, его предложат как опцию. Плюс ко всему инженеры Audi напичкают автомобиль более продвинутыми комплексами активной безопасности и ассистентами водителя.

Что под капотом? На старте продаж Q7 предложат с несколькими трёхлитровыми двигателями – как бензиновыми, так и дизельными. Их точные характеристики пока держатся в секрете. Однако известно, что хотя бы часть моторов получит электрическую поддержку. Для тех, кто хочет большего, приготовили версию с 4-литровым битурбированным агрегатом – он войдёт в гибридную силовую установку. На чистом электричестве такой вариант сможет проезжать около 100 километров. Вне зависимости от выбора, все модификации немецкого кроссовера комплектуются 8-диапазонным автоматом и фирменным полным приводом.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, почему обновленная «семерка» дебютировала именно в Китае.