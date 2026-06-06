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Новейший Audi Q7 случайно рассекретили спустя несколько часов после анонса

В сеть утекла фотография нового Audi Q7 2027 года без камуфляжа

Всего через пару часов после того, как в Audi объявили о скорой премьере обновлённого Q7 2027 модельного года, в Сеть попал снимок этого кроссовера. На нём машина заснята без всякой маскировки – похоже, немецкий производитель уже полностью готов запустить её в серию.

Судя по кадру, внешность Q7 здорово перекликается с младшей моделью – компактным Q3. Общее сразу бросается в глаза: огромная решётка радиатора с крупными ячейками, дизайн которой слегка изменили. Что касается оптики, то сверху расположены тонкие полоски дневных ходовых огней, а чуть ниже, над передним бампером, стоят два солидных блока с основными фарами. Кстати, сам бампер теперь обзавёлся тремя воздухозаборниками.

Audi Q7 2027
Audi Q7 2027

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Интерьер будущей новинки тоже претерпит серьёзные изменения. Там появится внушительный изогнутый сенсорный дисплей. Более того, перед пассажирским креслом установят ещё один тачскрин – правда, его предложат как опцию. Плюс ко всему инженеры Audi напичкают автомобиль более продвинутыми комплексами активной безопасности и ассистентами водителя.

Что под капотом? На старте продаж Q7 предложат с несколькими трёхлитровыми двигателями – как бензиновыми, так и дизельными. Их точные характеристики пока держатся в секрете. Однако известно, что хотя бы часть моторов получит электрическую поддержку. Для тех, кто хочет большего, приготовили версию с 4-литровым битурбированным агрегатом – он войдёт в гибридную силовую установку. На чистом электричестве такой вариант сможет проезжать около 100 километров. Вне зависимости от выбора, все модификации немецкого кроссовера комплектуются 8-диапазонным автоматом и фирменным полным приводом.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, почему обновленная «семерка» дебютировала именно в Китае.

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Источник:  Авто Mail
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