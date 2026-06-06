Обновленная «семерка» — почему она дебютировала в Китае?

Названы ключевые обновления BMW 7‑й серии 2026

Представив кроссовер iX3 и седан i3 «нового класса» (Neue Klasse), баварцы успокоили тех поклонников, кто так и не принял огромные «ноздри» радиаторной решетки. И оторвались на рестайлинге «семерки», сделав ее облицовку еще больше.

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Премьеру и нужно было проводить в Китае. Двухэтажная оптика с вертикальными блоками основных фар, пресловутая решетка с подсветкой по контуру – тут так любят. Странно, что задние фонари не соединили между собой.

От компактного «нового класса» седьмая серия переняла переднюю панель с «косым» центральным дисплеем и монитором на всю ширину лобового стекла, а также более легкую и компактную электронную архитектуру.

Из списка опций исчез автопилот третьего уровня, способный в ряде ситуаций обходиться без водителя. Говорят, слишком дорогой и сильно ограниченный в применении.

Сохранилась широкая линейка бензиновых, дизельных, гибридных и чисто электрических версий мощностью от 286 до 680 сил. Емкость тяговой батареи BMW i7 выросла со 101,7 до 112,5 кВт·ч.

Ранее «За рулем» рассказал про перспективные новинки iCaur и Dongfeng.