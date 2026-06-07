Полный привод, мощный мотор, гарантия 8 лет – новый кроссовер уже в России

Полноразмерный гибридный кроссовер GAC S9 оценили в России в 6,8 млн рублей

В России официально назвали стоимость полноразмерного гибридного кроссовера GAC S9 – новинка выйдет в единственном исполнении SX Premium за 6,8 миллиона рублей. Правда, когда начнутся продажи, пока неизвестно.

В «базу» версии SX Premium заложили адаптивную подвеску, 21-дюймовые колёса, камеры кругового обзора и продвинутые ассистенты водителя. Ещё тут есть проекционный дисплей, трёхзонный климат-контроль и сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем – и это сразу для первого и второго ряда. Кстати, греются также руль, лобовое стекло и форсунки омывателя, а кресла отделаны кожей наппа.

GAC S9

Доплатить за модель можно лишь за внешний вид. Всего два варианта: за 100 тысяч рублей – ультрачёрный кузов с чёрными многоспицевыми дисками, либо за 150 тысяч – двухцветная окраска.

GAC S9 – это серьёзный полноразмерный кроссовер длиной 5060 мм. Технически он построен по схеме последовательного гибрида с полным приводом, а суммарная отдача силовой установки – 340 лошадиных сил. Разгон до «сотни» занимает 7,2 секунды.

Интерьер GAC S9

Силовая установка включает 1,5-литровый ДВС и тяговую батарею CATL ёмкостью 44,5 кВт⋅ч. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 15 минут. На чистом электричестве (по циклу NEDC) машина проезжает 208 км, а общий запас хода достигает 1019 км.

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