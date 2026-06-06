Полный привод, автомат, высокий клиренс – отличный японский кроссовер за миллион

Эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы Subaru Forester третьего поколения

Можно ли купить добротный кроссовер с полным приводом, имея на руках миллион рублей?

Про новые автомобили, естественно, придется забыть, если не хотите Ниву. А вот вторичный рынок неожиданно предоставляет довольно широкий выбор отличных моделей известных марок.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев исследовал российскую вторичку и выделил несколько достойных полноприводных кроссоверов за миллион рублей. Один из них – Subaru Forester третьего поколения.

Subaru Forester

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Это третье и последнее поколение «Лесника» с автоматом, потом пришли вариаторы. Большинство машин дороже миллиона рублей, а те, что дешевле – как правило, с пробегами 250–300 тысяч км. Привод – постоянный полный.

Двигатели – атмосферные 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (172 л. с.) серии FB. Желаемые 300 тысяч км выдерживают, и всё у них недурно, кроме неумеренного расхода масла и необходимости с этим бороться. Степень сжатия высокая, бензин АИ ‑ 95 подходит не всякий – 98 ‑ й безопаснее .

Сочетаются с надежными механикой или четырехступенчатым автоматом Jatco JR402E. Автомат древний и неторопливый, благодаря чему до 300 тысяч км иногда не требует ничего, кроме замены масла: от грязного вязнут соленоиды (чистка не помогает).

Интерьер Subaru Forester

Засады живут в другом месте трансмиссии. Быстро сдаются подвесной подшипник карданного вала и вискомуфта, блокирующая межосевой дифференциал.

Машина считается очень надежной, но… Втулки и стойки стабилизаторов – расходники. Салон донимает сверчками. Мягкое ЛКП отмечают почти все владельцы, а Forester часто используют как внедорожник. Потому состояние кузова после 200 тысяч км может быть различным.

Еще пять отличных полноприводных кроссоверов за миллион рублей ждут в нашем новом материале.