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Лучший полноприводник, самый живучий автомат... Рейтинг надежных кроссоверов с пробегом в РФ

Опубликован топ-6 самых надежных кроссоверов до 1 млн рублей

Что ищем?

Хороший кроссовер или внедорожник

  • Возраст: 15–16 лет
  • Пробег: от 150 тысяч км
  • Цена: до 1 млн рублей

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Chevrolet Captiva

Длина 4635 мм, клиренс 200 мм, багажник 477 л.

Лучший полноприводник, самый живучий автомат... Рейтинг надежных кроссоверов с пробегом в РФ

Много машин с пробегами менее 200 тысяч км – за те же 800–900 тысяч рублей. Привод чаще полный, передний почти не встречается. Есть семиместная версия.

В 2011 году моторы и коробки радикально обновили. Из двигателей более живучий – старый Z24SED 2.4 (136 л. с.). Ничем не болеет, кроме заднего сальника коленвала и термостата, ходит 400 тысяч км. Новый A24XE того же объема (167 л. с.) лучше по динамике, хуже по ресурсу и склонен к масложору, а цепной привод ГРМ быстро изнашивается.

К старому гидроавтомату Aisin AW55–50SN вопросов нет. К новому GM 6T40 есть – как минимум, по проблеме пружинного и стопорного колец. С механикой тоже не все ладно: старая D33 страдает синхронизаторами, новая F40 образцово крепка, но не очень живуч узел сцепления. Пожалуй, дореформенная комбинация 2.4 с автоматом – самая благополучная.

Защита от коррозии на неплохом уровне, в том числе снизу. Многовато мелких болячек: например, моторчик печки и приводы заслонок вентиляции. Не очень выносливы рулевые тяги и наконечники. А кожзам сидений трескается.

Вердикт. Машина как машина, ездить можно.

Hyundai ix35

Длина 4410 мм, клиренс 170 мм, багажник 591 л.

Лучший полноприводник, самый живучий автомат... Рейтинг надежных кроссоверов с пробегом в РФ

Хорошо сбалансирован, без явных слабостей, если не считать несерьезный для кроссовера клиренс. Тот же набор агрегатов и схожие свойства – у родственного Kia Sportage.

Атмосферник G4KD 2.0 (150 л. с.) применен во всех комбинациях: с передним приводом или полным, с МКП либо гидроавтоматом. Неприхотлив, надежен, приемлет АИ‑92, ресурс 300 тысяч км.

При покупке желательна эндоскопия – мотор склонен к задирам, что проявляется поначалу в растущем расходе масла. Одна из причин – керамическую пыль нейтрализатора засасывает в камеру сгорания. От абразива страдают также шейки распредвала и прочее.

С коробками передач всё хорошо. В системах полного привода слабоваты шлицевые соединения и сальник муфты. Коррозионная стойкость восторгов не вызывает. Подвеска и рулевой механизм жидковаты, хотя на ровных дорогах это проявляется неярко.

Вердикт. Лучшая ситуация с запчастями и ремонтом.

Mazda CX‑7

Длина 4680 мм, клиренс 208 мм, багажник 455 л.

Лучший полноприводник, самый живучий автомат... Рейтинг надежных кроссоверов с пробегом в РФ

По ряду причин на вторичке в среднем дешевле, чем меньший по размерам CX‑5. Цены снижает, похоже, основной турбомотор 2.3 (238 л. с.) – нервный, ломкий и требующий бензина АИ‑98.

Предпочтительнее версия с атмосферником L5‑VE 2.5 (163 л. с.), появившимся после рестайлинга. Привод с этим мотором, увы, только передний.

Служит мотор 350 тысяч км, потребляет АИ‑92, никакими особыми болячками не наделен. Сочетается только с гидроавтоматом Aisin TF‑81SC. Его характер тоже весьма ровный, ресурс порядка 300 тысяч км, а набор слабостей невелик.

У СХ‑7 явно не лучшая в классе защита от коррозии. Много претензий к качеству материалов салона, после 150 тысяч км часты мелкие поломки по электрической и электронной части. Зато очень крепкая подвеска. А способность накатать 300 тысяч км без серьезных вложений перекрывает недостатки.

Вердикт. Возможно, лучший вариант 4×2.

SsangYong Kyron

Длина 4660 мм, клиренс 199 мм, багажник 625 л.

Лучший полноприводник, самый живучий автомат... Рейтинг надежных кроссоверов с пробегом в РФ

Богатое оснащение, лицензионные моторы Mercedes-Benz, рамная конструкция, жестко подключаемый полный привод. Самый доступный вариант в этой выборке: половина машин дешевле 800 тысяч рублей, и есть с пробегами менее 150 тысяч км.

Из двигателей в наши условия вписывается атмосферник 2.3 (150 л. с.). Ресурс отменный, надежность относительная: недолговечна водяная помпа, капризны термостат и катушки зажигания.

Но главная беда – австралийские гидроавтоматы BTR (четыре или шесть ступеней). Могли запросить переборки в районе 100 тысяч км, и запчасти для них – дефицит. А вот корейская механика Dymos годна по всем статьям.

Кузов как таковой держится неплохо, но подводят другие места: быстро ржавеют рама и привод стояночного тормоза, прогнивают контакты и изоляция жгутов. Всё остальное не хуже, чем у других. И надо учитывать, что многие Кайроны покупали за внедорожные качества и гоняли от души.

Вердикт. Самый большой багажник.

Subaru Forester

Длина 4560 мм, клиренс 215 мм, багажник 450 л.

Лучший полноприводник, самый живучий автомат... Рейтинг надежных кроссоверов с пробегом в РФ

Это третье и последнее поколение «Лесника» с автоматом, потом пришли вариаторы. Большинство машин дороже миллиона рублей, а те, что дешевле – как правило, с пробегами 250–300 тысяч км. Привод – постоянный полный.

Двигатели – атмосферные 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (172 л. с.) серии FB. Желаемые 300 тысяч км выдерживают, и всё у них недурно, кроме неумеренного расхода масла и необходимости с этим бороться. Степень сжатия высокая, бензин АИ‑95 подходит не всякий – 98‑й безопаснее.

Сочетаются с надежными механикой или четырехступенчатым автоматом Jatco JR402E. Автомат древний и неторопливый, благодаря чему до 300 тысяч км иногда не требует ничего, кроме замены масла: от грязного вязнут соленоиды (чистка не помогает).

Засады живут в другом месте трансмиссии. Быстро сдаются подвесной подшипник карданного вала и вискомуфта, блокирующая межосевой дифференциал.

Машина считается очень надежной, но… Втулки и стойки стабилизаторов – расходники. Салон донимает сверчками. Мягкое ЛКП отмечают почти все владельцы, а Forester часто используют как внедорожник. Потому состояние кузова после 200 тысяч км может быть различным.

Вердикт. Самый внушительный клиренс.

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Suzuki Grand Vitara

Длина 4500 мм, клиренс 200 мм, багажник 398 л.

Лучший полноприводник, самый живучий автомат... Рейтинг надежных кроссоверов с пробегом в РФ

Постоянный полный привод и понижающая передача, что улучшает внедорожные качества, но усложняет обслуживание. Переднего привода не бывает.

Основные моторы – атмосферники 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.). У младшего невелик ресурс цепного привода ГРМ и водяной помпы, при масляном голодании проворачивает вкладыши. Зато есть ремонтные размеры. После 200 тысяч км рекомендуют ревизию с заменой изношенных элементов, и мотор прослужит еще столько же.

Старший отметился трещинами в блоке и протечками антифриза – как результат перегрева, полноценный ремонт обычно невозможен. Вместе с тем, большинство 2.4 успешно преодолевает 300 тысяч км.

Сочетаются с механикой или исключительно стойким четырехступенчатым автоматом Aisin AW03–72LE, способным пережить любой из моторов, а может и весь автомобиль.

Скромный багажник. Металл не лучшим образом противостоит коррозии. Не очень вынослив передний редуктор. Несколько неприятных болячек (подшипник генератора, подклинивающий лючок бензобака, слетающие шланги омывателя). Перекашивается дверь багажника – на ней висит запаска. Но в целом по надежности у Витары всё очень неплохо.

Вердикт. Самый живучий автомат.

Вариантов на рынке куда больше. О том какие кроссоверы лучше обходить стороной читайте в этом материале.

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