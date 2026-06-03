Лучший полноприводник, самый живучий автомат... Рейтинг надежных кроссоверов с пробегом в РФ

Опубликован топ-6 самых надежных кроссоверов до 1 млн рублей

Что ищем?

Хороший кроссовер или внедорожник

Возраст: 15–16 лет

15–16 лет Пробег: от 150 тысяч км

от 150 тысяч км Цена: до 1 млн рублей

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Chevrolet Captiva

Длина 4635 мм, клиренс 200 мм, багажник 477 л.

Много машин с пробегами менее 200 тысяч км – за те же 800–900 тысяч рублей. Привод чаще полный, передний почти не встречается. Есть семиместная версия.

В 2011 году моторы и коробки радикально обновили. Из двигателей более живучий – старый Z24SED 2.4 (136 л. с.). Ничем не болеет, кроме заднего сальника коленвала и термостата, ходит 400 тысяч км. Новый A24XE того же объема (167 л. с.) лучше по динамике, хуже по ресурсу и склонен к масложору, а цепной привод ГРМ быстро изнашивается.

К старому гидроавтомату Aisin AW55–50SN вопросов нет. К новому GM 6T40 есть – как минимум, по проблеме пружинного и стопорного колец. С механикой тоже не все ладно: старая D33 страдает синхронизаторами, новая F40 образцово крепка, но не очень живуч узел сцепления. Пожалуй, дореформенная комбинация 2.4 с автоматом – самая благополучная.

Защита от коррозии на неплохом уровне, в том числе снизу. Многовато мелких болячек: например, моторчик печки и приводы заслонок вентиляции. Не очень выносливы рулевые тяги и наконечники. А кожзам сидений трескается.

Вердикт. Машина как машина, ездить можно.

Hyundai ix35

Длина 4410 мм, клиренс 170 мм, багажник 591 л.

Хорошо сбалансирован, без явных слабостей, если не считать несерьезный для кроссовера клиренс. Тот же набор агрегатов и схожие свойства – у родственного Kia Sportage.

Атмосферник G4KD 2.0 (150 л. с.) применен во всех комбинациях: с передним приводом или полным, с МКП либо гидроавтоматом. Неприхотлив, надежен, приемлет АИ‑92, ресурс 300 тысяч км.

При покупке желательна эндоскопия – мотор склонен к задирам, что проявляется поначалу в растущем расходе масла. Одна из причин – керамическую пыль нейтрализатора засасывает в камеру сгорания. От абразива страдают также шейки распредвала и прочее.

С коробками передач всё хорошо. В системах полного привода слабоваты шлицевые соединения и сальник муфты. Коррозионная стойкость восторгов не вызывает. Подвеска и рулевой механизм жидковаты, хотя на ровных дорогах это проявляется неярко.

Вердикт. Лучшая ситуация с запчастями и ремонтом.

Mazda CX‑7

Длина 4680 мм, клиренс 208 мм, багажник 455 л.

По ряду причин на вторичке в среднем дешевле, чем меньший по размерам CX‑5. Цены снижает, похоже, основной турбомотор 2.3 (238 л. с.) – нервный, ломкий и требующий бензина АИ‑98.

Предпочтительнее версия с атмосферником L5‑VE 2.5 (163 л. с.), появившимся после рестайлинга. Привод с этим мотором, увы, только передний.

Служит мотор 350 тысяч км, потребляет АИ‑92, никакими особыми болячками не наделен. Сочетается только с гидроавтоматом Aisin TF‑81SC. Его характер тоже весьма ровный, ресурс порядка 300 тысяч км, а набор слабостей невелик.

У СХ‑7 явно не лучшая в классе защита от коррозии. Много претензий к качеству материалов салона, после 150 тысяч км часты мелкие поломки по электрической и электронной части. Зато очень крепкая подвеска. А способность накатать 300 тысяч км без серьезных вложений перекрывает недостатки.

Вердикт. Возможно, лучший вариант 4×2.

SsangYong Kyron

Длина 4660 мм, клиренс 199 мм, багажник 625 л.

Богатое оснащение, лицензионные моторы Mercedes-Benz, рамная конструкция, жестко подключаемый полный привод. Самый доступный вариант в этой выборке: половина машин дешевле 800 тысяч рублей, и есть с пробегами менее 150 тысяч км.

Из двигателей в наши условия вписывается атмосферник 2.3 (150 л. с.). Ресурс отменный, надежность относительная: недолговечна водяная помпа, капризны термостат и катушки зажигания.

Но главная беда – австралийские гидроавтоматы BTR (четыре или шесть ступеней). Могли запросить переборки в районе 100 тысяч км, и запчасти для них – дефицит. А вот корейская механика Dymos годна по всем статьям.

Кузов как таковой держится неплохо, но подводят другие места: быстро ржавеют рама и привод стояночного тормоза, прогнивают контакты и изоляция жгутов. Всё остальное не хуже, чем у других. И надо учитывать, что многие Кайроны покупали за внедорожные качества и гоняли от души.

Вердикт. Самый большой багажник.

Subaru Forester

Длина 4560 мм, клиренс 215 мм, багажник 450 л.

Это третье и последнее поколение «Лесника» с автоматом, потом пришли вариаторы. Большинство машин дороже миллиона рублей, а те, что дешевле – как правило, с пробегами 250–300 тысяч км. Привод – постоянный полный.

Двигатели – атмосферные 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (172 л. с.) серии FB. Желаемые 300 тысяч км выдерживают, и всё у них недурно, кроме неумеренного расхода масла и необходимости с этим бороться. Степень сжатия высокая, бензин АИ‑95 подходит не всякий – 98‑й безопаснее.

Сочетаются с надежными механикой или четырехступенчатым автоматом Jatco JR402E. Автомат древний и неторопливый, благодаря чему до 300 тысяч км иногда не требует ничего, кроме замены масла: от грязного вязнут соленоиды (чистка не помогает).

Засады живут в другом месте трансмиссии. Быстро сдаются подвесной подшипник карданного вала и вискомуфта, блокирующая межосевой дифференциал.

Машина считается очень надежной, но… Втулки и стойки стабилизаторов – расходники. Салон донимает сверчками. Мягкое ЛКП отмечают почти все владельцы, а Forester часто используют как внедорожник. Потому состояние кузова после 200 тысяч км может быть различным.

Вердикт. Самый внушительный клиренс.

Suzuki Grand Vitara

Длина 4500 мм, клиренс 200 мм, багажник 398 л.

Постоянный полный привод и понижающая передача, что улучшает внедорожные качества, но усложняет обслуживание. Переднего привода не бывает.

Основные моторы – атмосферники 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.). У младшего невелик ресурс цепного привода ГРМ и водяной помпы, при масляном голодании проворачивает вкладыши. Зато есть ремонтные размеры. После 200 тысяч км рекомендуют ревизию с заменой изношенных элементов, и мотор прослужит еще столько же.

Старший отметился трещинами в блоке и протечками антифриза – как результат перегрева, полноценный ремонт обычно невозможен. Вместе с тем, большинство 2.4 успешно преодолевает 300 тысяч км.

Сочетаются с механикой или исключительно стойким четырехступенчатым автоматом Aisin AW03–72LE, способным пережить любой из моторов, а может и весь автомобиль.

Скромный багажник. Металл не лучшим образом противостоит коррозии. Не очень вынослив передний редуктор. Несколько неприятных болячек (подшипник генератора, подклинивающий лючок бензобака, слетающие шланги омывателя). Перекашивается дверь багажника – на ней висит запаска. Но в целом по надежности у Витары всё очень неплохо.

Вердикт. Самый живучий автомат.

Вариантов на рынке куда больше. О том какие кроссоверы лучше обходить стороной читайте в этом материале.