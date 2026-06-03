Ищем немолодой, но живучий кроссовер-иномарку с гидроавтоматом или механикой

Названы кроссоверы с пробегом, которые точно не следует покупать

Собирательный портрет кроссовера или внедорожника в среднем для России возрасте 15–16 лет: иномарка (92% машин на вторичке), двигатель атмосферный (54%) или дизель (29%), гидроавтомат (68%), привод полный (82%), пробег 211 тысяч км, цена 1,4 млн рублей.

До этой планки среднюю цену поднимают дорогие модели типа Тойоты Land Cruiser и BMW X5, часть их в этом возрасте дороже 3 млн рублей. Предложений дешевле 1 млн рублей немного – 22%. В основном модели массовые, а пробеги большие. Что дельного из них можно выбрать при бюджете в 800–900 тысяч рублей?

Пляшем от трансмиссии

В ценовой группе «до миллиона» доминируют все-таки машины с механической коробкой – 38%. С гидроавтоматом их меньше (35%). А каждая пятая – с вариатором.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Любой вариатор при пробегах свыше 200 тысяч км вызывает опасения, особенно если он до этого еще не умирал. Рассматривать можно и машину с вариатором – выторговав скидку хотя бы в 150 тысяч рублей на предстоящий ремонт или убедившись, что его перебрали или заменили в сборе сравнительно недавно. Ни тот, ни другой вариант, однако, гарантий не дает. Заменить-то могли (и не раз!), но, с известной вероятностью, не новым, а восстановленным или контрактным.

Роботы того периода еще не достигли современной надежности, когда сцепления и мехатроника стали стабильно выдерживать 100–150 тысяч км. Тоже небесспорный вариант.

Механическая коробка суть простая вещь, в ремонте недорога. С гидроавтоматами ухо надо держать вострее – по характеру они разные, есть очень жизнестойкие, есть не очень. Необходимо проверять машину на ходу на предмет пинков‑рывков и посторонних звуков.

Мотор – не всему голова

Заодно проверится и двигатель: явные течи, стуки и сизый дым никому не нужны. Но про двигатель лучше знать заранее, относится он к числу удачных или нет.

Среди бензиновых атмосферных, впрочем, совсем безнадежных почти нет. И если говорить о потенциальном ресурсе, то лишь очень редкие атмосферники физически не способны на 300 тысяч км.

Ранние же версии турбо 1.4 серии EA111 (на Фольксвагенах и Шкодах) и 1.6 семейства EP6 (на Пежо, Ситроенах и Mini) умели отравлять жизнь еще до 100 тысяч км, и до 200 тысяч порой не доживали.

Дизели тоже неоднозначны, ибо в этот период шел активный процесс замены старых проверенных чугунных на новые и сложные алюминиевые – с сажевыми фильтрами и зачастую скромным ресурсом. Все эти нюансы полезно выяснить загодя. И да – нынешние цены на дизтопливо к покупке дизеля не очень-то располагают.

Кузов и подвеска – жертвы износа

Отлично сохранившийся кузов после 15 лет и 200 тысяч км – не редкость для моделей премиального сегмента, их защищают от ржавчины более тщательно. С бюджетными иначе: 10–12 лет они в большинстве держатся нормально, а дальше – как пойдет. Зависит от региона и климата, в которых обитала машина, от объемов «пескоструйки» и зимней «засолки». И заботливости владельцев тоже.

«Корейцы» и «японцы» в этом аспекте вполне состоятельны, несмотря на свойственное им мягкое и тонкое лакокрасочное покрытие. Но после 15 лет и 200 тысяч км и у них непросто отыскать кузов совсем без дефектов. Хотя для сквозных дыр еще рановато. Касаемо подвески: никто обычно не перебирает ходовую непосредственно перед продажей машины. Она может быть в приемлемом состоянии, но с отдельными ушатанными элементами. Само собой, не повредит осмотр на подъемнике, хотя проку от этого немного: в лучшем случае продавец даст незначительную скидку. А то, что созрело для ремонта, чинить всё равно придется покупателю.

Какие кроссоверы лучше не покупать?

Самый рациональный выбор с минимизацией потенциальных проблем: кроссовер с атмосферным мотором, гидроавтоматом или механикой – чем проще, тем лучше. Полный привод приветствуется, но не обязателен – в больших городах он особо и ни к чему, а обслуживать его надо.

Таким образом, из списка возможных вариантов многое выпадает. Например, Nissan X‑Trail: автомат только при дизеле, а 80% машин – с вариатором. У Mitsubishi моделей ASX и Outlander остаются лишь версии с механикой, Peugeot 3008 испорчен упомянутым турбомотором EP6. Официальные Volkswagen Tiguan и Ford Kuga не имеют атмосферных моторов. А Toyota RAV4 не вписывается в бюджет, и она вообще-то тоже большей частью с вариатором.

Тем не менее, машины со спорными комбинациями мотор-коробка порой брать можно – у них есть свои достоинства. Но стоит быть готовым к приключениям, и зачем вообще рисковать с вари­аторами и турбомоторами, пока есть выбор автомобилей с атмосферниками и автоматами?

Альтернатива есть? Есть, но в рамках заданного бюджета весьма скромна. Например, за ту же сумму предлагают УАЗ Патриот – с механикой! В том числе с пробегами 200+ тысяч км. Из китайских моделей можно выделить Great Wall Hover H3 и H5 – есть пробежавшие менее 100 тысяч км. Но вряд ли они лучше японских и корейских аналогов, да и ржавеют существенно быстрее. Из экзотики: Cadillac SRX длиной 4834 мм. Почему так дешево? Думается, мало желающих обслуживать 265‑сильный двигатель V6 с непосредственным впрыском. И налог – мало не покажется.

А какие кроссоверы с пробегом можно покупать?

Это самый важный вопрос. Ответ читайте в нашей обзорной статье.