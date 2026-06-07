В России в продаже обнаружен один из восьми редчайших уникальных Майбахов

Maybach 57S Xenatec Coupe с пробегом 11 тыс. км продают в РФ за 151 млн рублей

В Липецке местный дилерский холдинг решил расстаться с настоящей редкостью – Maybach 57S Xenatec Coupe. Ателье Xenatec, напомним, выпустило всего восемь таких машин на всю планету.

Под капотом этого роскошного купе стоит 6.0-литровый V12. Мощность – 612 лошадиных сил, крутящий момент достигает 1000 Нм. Динамику обеспечивают задний привод и 5-ступенчатый автомат. В общем, по характеристикам это самый настоящий зверь в дорогом костюме.

Конкретно этот автомобиль сошел с конвейера в 2009 году. И вот что интересно: за всё время он проехал всего 11 тысяч километров – можно сказать, что это «капсула времени». Машина, как утверждается, в ближайшей поставке, так что купить её реально.

Правда, и цена соответствующая. Продавец хочет за Maybach 57S Xenatec Coupe 151 млн рублей. В пересчете на московскую недвижимость – примерно как квартира с очень приличным видом на центр.

О других необычных автомобилях, выставленных на продажу, «За рулем» ранее рассказывали.