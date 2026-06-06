Porsche Cayenne превратили в пикап и выставили на продажу: как он выглядит?

В Новой Зеландии продают пикап на базе Porsche Cayenne за 2,1 млн рублей

Новозеландский дилер Christchurch Europian выставил на продажу необычную версию Porsche Cayenne. Премиальный кроссовер 2011 года переделали в пикап, и на таком автомобиле можно спокойно ездить по обычным дорогам.

За основу взяли Cayenne S с 3-литровым турбодизелем V6. Двигатель выдает 245 л.с. при 550 Н·м крутящего момента, работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод, само собой, полный. В остальном характеристики не пострадали.

Кузов, правда, перекроили кардинально. Заднюю часть крыши срезали, задние двери убрали. В итоге из 5-дверного SUV получился 2-дверный пикап с удлиненной кабиной – местные называют такие машины Ute («Ют»). Между прочим, сохранили перегородку с задним стеклом, что смотрится любопытно.

При этом кузовные панели остались оригинальными, без сторонних обвесов. Салон – тоже стоковый от Porsche, только руль справа (в Новой Зеландии левостороннее движение). Без излишеств, зато узнаваемо.

Пробег у машины приличный – 204 тысячи километров. Продавец хочет за нее 49 996 новозеландских долларов. На 1 июня 2026 года это около 2,1 млн рублей.

В России такие переделки не встречаются, зато можно купить обычный Cayenne 2011 года с дизелем. Цены стартуют с 2,1 млн – за экземпляр с пробегом за 250 тыс. км. Верхняя планка доходит до 4,5 млн.

Ранее «За рулем» писал о других необычных переделках известных автомобилей.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

