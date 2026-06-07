Что нужно проверить в машине перед поездкой на море? Полный список

Эксперт Ожогин рассказал, что проверить в авто перед дальней поездкой летом

Летняя поездка на автомобиле к морю - это всегда серьезное испытание для машины. Именно поэтому перед отпуском важно заранее провести полноценную проверку машины, а не ограничиваться только заправкой и мойкой, рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Подготовка автомобиля к длительному путешествию начинается с банальной, но критически важной процедуры – осмотра технических жидкостей. Моторное масло тут в приоритете: если его замена уже на носу, лучше не откладывать её на потом. Двигатель на трассе работает в жёстком режиме – высокие обороты, постоянные обгоны, да и жара добавляет нагрузки. Не менее пристально стоит отнестись к системе охлаждения. Именно перегрев мотора летом лидирует среди причин внеплановых остановок на шоссе. Уровень антифриза, целостность патрубков, отсутствие подтёков – всё это надо проверить. Заодно не помешает оценить состояние тормозной жидкости и долить омывайку.

Шины – отдельная история, и ошибаться тут не стоит. Перед выездом нужно посмотреть на глубину протектора, проверить, нет ли порезов, трещин или грыж. Давление в колёсах тоже обязательно корректируется. Летом, когда асфальт раскалён, неправильно накачанная шина перегревается быстрее, изнашивается активнее и теряет сцепление с дорогой на высокой скорости. И про «запаску» многие вспоминают, только когда колесо уже пробито. А лучше убедиться заранее: запаска накачана, домкрат и баллонник лежат в багажнике.

Тормозная система требует максимального внимания. Если в городе вы замечали вибрации на педали, скрип или машину начало уводить в сторону при торможении – диагностику откладывать нельзя. На серпантинах, в плотном потоке и при высокой температуре воздуха нагрузка на тормоза возрастает кратно. Изношенные колодки или диски – это уже не просто про дискомфорт, а прямая угроза безопасности водителя и пассажиров.

Стоит заглянуть и под капот – в электропроводку и ремни. Летом многие ошибочно думают, что аккумулятор дохнет только зимой, но жара для него не менее губительна. Если двигатель стал заводиться хуже или батарее уже несколько лет, диагностика лишней не будет. Ремни и патрубки тоже лучше осмотреть: даже небольшие трещины могут обернуться поломкой прямо на дороге.

Кондиционер в дальней поездке – это даже не про комфорт, а про безопасность. В духоте и жаре концентрация водителя быстро падает, усталость накапливается быстрее. Если климат-система дует слабо, появился неприятный запах или слышны странные звуки – стоит съездить на сервис. Сменить салонный фильтр и проверить уровень хладагента – пара пустяков, зато в дороге спасают нервы.

Не забываем и про мелочи, которые в пути неожиданно становятся важными. Перед выездом нужно убедиться, что работают фары (ближний и дальний свет), стоп-сигналы, поворотники и аварийка. Щётки стеклоочистителей тоже стоит проверить: летний ливень на трассе способен ухудшить видимость буквально за пару секунд, и тут каждая секунда на счету.

В багажник лучше положить минимальный дорожный набор: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, компрессор, провода для прикуривания, фонарик, перчатки, запас воды и небольшой набор инструментов. Офлайн-карты на телефон – тоже хорошая мысль. И, разумеется, документы на автомобиль должны быть на месте.

Главный принцип здесь простой: если какой-то узел автомобиля уже вызывает сомнения при езде по городу, на трассе он почти гарантированно даст о себе знать в самый неудачный момент. Пара часов, потраченных на диагностику перед отпуском, обходится гораздо дешевле и спокойнее, чем срочный ремонт посреди трассы по пути к морю.

О том, как выбрать надежный автомобиль для путешествий, «За рулем» ранее рассказывал.