Audi представила первый суперкар со времен R8: подробности и фото

Представлен 987-сильный гибридный суперкар Audi Nuvolari с V8 на 10 000 об/мин

Audi официально рассекретила свой новый флагманский суперкар – Nuvolari. Модель фактически заполняет пустоту, образовавшуюся после ухода культового R8, и становится самой мощной серийной машиной в истории бренда. По совместительству она демонстрирует свежий дизайнерский курс, который в будущем распространится на остальные модели компании.

Audi Nuvolari 2027

Сердцем автомобиля выступает гибридная установка: 4,0-литровый V8 с двумя турбинами работает в паре с тремя электромоторами. Суммарная отдача – 987 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы Nuvolari стал безоговорочным лидером в нынешней линейке Audi по мощности.

Бензиновый двигатель, кстати, способен раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту. Для восьмицилиндрового агрегата это почти рекордный показатель, который однозначно подчёркивает гоночные амбиции новинки. Кроме того, машина умеет передвигаться исключительно на электротяге – батарея на 7,3 кВт·ч даёт возможность совершать короткие поездки без включения ДВС.

Динамика, что ожидаемо, выдающаяся: до сотни суперкар выстреливает за 2,6 секунды, а отметка в 200 км/ч покоряется ему за 6,8 секунды. Максимальная скорость переваливает за 350 км/ч, так что Nuvolari смело можно называть самым быстрым серийным автомобилем Audi за всю историю компании.

Audi Nuvolari 2027

Чтобы компенсировать вес гибридной начинки, шасси выполнили с активным использованием углепластика. Активная аэродинамика включает в себя регулируемое заднее антикрыло и систему, похожую на DRS из «Формулы-1», – она снижает сопротивление на прямых участках.

Техническая начинка тоже на высоте: инженеры установили новые карбон-керамические тормоза, а колёса с центральной гайкой крепления впервые появились на серийной Audi. Обычно такое решение встречается только на настоящих гоночных болидах.

Интересная деталь: хотя в Audi не говорят о прямой технической связи с моделями Lamborghini, характеристики Nuvolari очень близки новейшему гибридному суперкару итальянской марки. Логично предположить, что оба автомобиля построены на общей платформе концерна Volkswagen Group.

Audi Nuvolari 2027

Суперкар будет выпущен лимитированным тиражом – всего 499 экземпляров. Первые поставки стартуют в первой половине 2027 года. Производитель подчёркивает: Nuvolari пришёл не просто сменить R8 на посту флагмана. Он закладывает фундамент для будущего обновления всего дизайнерского и инженерного языка бренда.