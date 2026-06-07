Audi представила первый суперкар со времен R8: подробности и фото
Audi официально рассекретила свой новый флагманский суперкар – Nuvolari. Модель фактически заполняет пустоту, образовавшуюся после ухода культового R8, и становится самой мощной серийной машиной в истории бренда. По совместительству она демонстрирует свежий дизайнерский курс, который в будущем распространится на остальные модели компании.
Сердцем автомобиля выступает гибридная установка: 4,0-литровый V8 с двумя турбинами работает в паре с тремя электромоторами. Суммарная отдача – 987 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы Nuvolari стал безоговорочным лидером в нынешней линейке Audi по мощности.
Бензиновый двигатель, кстати, способен раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту. Для восьмицилиндрового агрегата это почти рекордный показатель, который однозначно подчёркивает гоночные амбиции новинки. Кроме того, машина умеет передвигаться исключительно на электротяге – батарея на 7,3 кВт·ч даёт возможность совершать короткие поездки без включения ДВС.
Динамика, что ожидаемо, выдающаяся: до сотни суперкар выстреливает за 2,6 секунды, а отметка в 200 км/ч покоряется ему за 6,8 секунды. Максимальная скорость переваливает за 350 км/ч, так что Nuvolari смело можно называть самым быстрым серийным автомобилем Audi за всю историю компании.
Чтобы компенсировать вес гибридной начинки, шасси выполнили с активным использованием углепластика. Активная аэродинамика включает в себя регулируемое заднее антикрыло и систему, похожую на DRS из «Формулы-1», – она снижает сопротивление на прямых участках.
Техническая начинка тоже на высоте: инженеры установили новые карбон-керамические тормоза, а колёса с центральной гайкой крепления впервые появились на серийной Audi. Обычно такое решение встречается только на настоящих гоночных болидах.
Интересная деталь: хотя в Audi не говорят о прямой технической связи с моделями Lamborghini, характеристики Nuvolari очень близки новейшему гибридному суперкару итальянской марки. Логично предположить, что оба автомобиля построены на общей платформе концерна Volkswagen Group.
Суперкар будет выпущен лимитированным тиражом – всего 499 экземпляров. Первые поставки стартуют в первой половине 2027 года. Производитель подчёркивает: Nuvolari пришёл не просто сменить R8 на посту флагмана. Он закладывает фундамент для будущего обновления всего дизайнерского и инженерного языка бренда.
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