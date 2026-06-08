Рамный внедорожник подешевел почти на миллион: называем цены

«Автостат Инфо»: BAIC снизил цену BJ60 в РФ на 900 тысяч рублей до 5,79 млн

BAIC переписал ценник на свой рамный внедорожник BJ60. Если недавно пятиместная версия «Эксклюзив» предлагалась за 5,9 млн рублей, то недавно цена была снижена сразу на 900 тыс. рублей. Теперь такая модель стоит 4,99 млн рублей.

При этом характеристики внедорожника никак не изменились. Под капотом установлен 2,0-литровый турбодизельный мотор мощностью 163 л.с. агрегатированный с классическим 8-ступенчатым автоматом. Полный привод - подключаемый. Габариты машины 5040×1955×1925 мм, колесная база равна 2820 мм. По этим параметрам он сравним с внедорожниками Toyota Land Cruiser. В оснащении 3-зонный климат-контроль, медиасистема с экраном диагональю 13 дюймов, различные системы помощи водителю, подогрев передних и задних сидений и т.д.

BAIC BJ60

По данным статистики «Автостат Инфо» за 4 месяца 2026 года, регистрации BAIC составили 461 ед. (-81,3%), из которых на долю модели BJ60 пришлось лишь 17 экземпляров.