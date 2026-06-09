В России появилась возможность купить дешевую семейную Тойоту дешевле «китайцев»

Семиместный компактвэн Toyota Sienta продается в РФ с ценами от 1,85 млн рублей

Toyota Sienta последнего, третьего поколения, дебютировавшая в 2022 году, теперь доступна для заказа в РФ. Цена на новый компактвэн начинается от 1 850 000 рублей – заметно ниже, чем у многих конкурентов с тремя рядами сидений.

Машина построена на платформе TNGA-B, которая также используется в моделях Yaris и Yaris Cross. Формально это компактвэн класса B+/C, но на деле по вместительности он часто обходит не только кроссоверы, но и полноценные минивэны. Прямых официальных аналогов у Sienta на российском рынке сейчас нет – ниша практически пуста.

Toyota Sienta

Примечательно, что самый дешевый универсал Lada Largus с третьим рядом кресел в топе оценивается в 1 892 000 рублей, что уже превышает порог входа у японской модели. Для сравнения: китайский кроссовер VGV U70 Pro с семью местами стоит от 2 399 900 рублей, а минивэн BAW MPV и вовсе начинается от 2 670 000 рублей.

Первое предложение касается праворульных машин во Владивостоке. За 1 850 000 рублей компактвэн предлагают под заказ без уточнения деталей оснащения. Всего на 50 тысяч дороже другой продавец из того же города готов привезти уже более насыщенную версию: с кожаным салоном, климат-контролем, камерой заднего вида, задними парктрониками и мультимедиа с сенсорным дисплеем.

Интерьер Toyota Sienta

Вариант с тканевой обивкой обойдется в столице Приморья в 1 980 000 рублей. А за 2 320 000 рублей можно заказать топовое исполнение: там уже адаптивный круиз-контроль с удержанием полосы, цифровая панель приборов, кожаный мультируль и светодиодная передняя оптика.

В техническом плане у Sienta есть две силовые схемы. Версии за 1 850 000 и 1 900 000 рублей оснащены гибридом суммарной мощностью 116 лошадиных сил – в связке работают 1,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор и трансмиссия e-CVT. У обеих машин полный привод.

Другие предложенные Сиенты идут уже с классическим бензиновым двигателем. Под капотом у них стоит 1,5-литровая «турботройка» серии M15A-FKS, развивающая 120 л. с. и работающая в паре с вариатором Direct Shift-CVT. Привод в этом случае – только передний.

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