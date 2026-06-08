Эксперт объяснил, как шины разрушаются из-за жары

Эксперт Зенченко: В жару давление в шинах возрастает на 10%

Лето – суровое время для автомобильной резины. Высокая температура воздуха способна довести колёса до критического состояния, если не соблюдать элементарные правила. Как именно жара влияет на покрышки и чего стоит опасаться водителям, объяснил старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

По его оценкам, когда воздух в шине прогревается с 20 до 50 градусов, давление подскакивает примерно на 10%. Правда, если колёса были накачаны по инструкции, это нормальный рабочий процесс. «Сам по себе рост давления обычно не приводит к разрыву – современные шины рассчитаны на нагрев и имеют запас прочности», – уточнил специалист.

Всё меняется, когда к обычному тепловому расширению добавляются другие проблемы. Эксперт перечислил основные риски. Первый – перекачка: из-за неё центральная часть протектора становится уязвимее для дорожных ям и стыков. Второй – недокачка: в паре с высокой температурой она грозит деформацией, перегревом и в итоге разрушением покрышки.

Дополнительные факторы риска – трещины, порезы или грыжи на боковине, а также неравномерный износ резины. Кстати, сама по себе большая скорость тоже добавляет давления и нагрузки, что лишь усугубляет ситуацию.

Чтобы избежать неприятностей, Зенченко рекомендует проверять давление манометром хотя бы раз в неделю. И обязательно осматривать шины на предмет механических дефектов – особенно перед дальней дорогой. Важно следовать рекомендациям производителя по накачке, а в жару, по возможности, слегка снижать норму. Эксперт подчеркнул: стандартные цифры, как правило, указаны для холодной резины, и в них уже заложен запас на нагрев. Сдувать тёплые колёса только из-за того, что давление выросло, не стоит – иначе после остывания машина поедет на полуспущенных шинах.

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