АВТОВАЗ выдал первые автомобили Lada по подписке

АВТОВАЗ: подпиской «Lada Легко» воспользовались уже несколько десятков клиентов

В рамках работы нового подписочного сервиса «Lada Легко» автомобили Lada Vesta получили в долгосрочную аренду уже несколько десятков клиентов. Одна из передач ключей состоялась в Москве, информирует пресс-служба АВТОВАЗа.

Пользователь подписочного сервиса получает новую Lada Vesta на условиях аренды и фиксированного ежемесячного платежа. В стоимость подписки входят полисы ОСАГО и каско, техническое обслуживание (ТО‑1 и ТО‑2), помощь на дорогах, сезонная замена шин и их хранение в официальном дилерском центре. Управление можно передавать двум дополнительным водителям.

Для аренды доступны только седаны Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 л и автоматом в комплектации «Практик». Ежемесячный платеж за такой автомобиль составляет почти 44 тыс. рублей. Годовой лимит пробега – 30 тыс. км.

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