Раскрыты результаты первой недели продаж нового российского кроссовера

В Петербурге за первую неделю продаж купили более 10 кроссоверов Tenet T4L

Новый кроссовер Tenet T4L, чьи официальные продажи стартовали 22 мая, уже нашёл своих первых владельцев.

В дилерской сети ГК «Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге только за первую неделю после выхода модели на рынок реализовано свыше 10 экземпляров – такую информацию предоставили агентству «Автостат» представители компании.

По данным дилера, среди T4L пока лидирует базовая версия Актив. Как пояснил директор по продажам ГК «Аларм-Моторс» Антон Смирнов, этот кроссовер выбирают те, кто ездит на седанах и хочет пересесть в машину попросторнее, но сохранить бюджет. Вторая категория покупателей – владельцы городских кроссоверов предыдущих поколений (включая китайские бренды), которые ищут что-то поновее и технологичнее.

Габариты и оснащение

Напомним, в линейке Tenet модель T4L расположилась между начальным T4 и более крупным T7. Автомобиль предлагают в двух варианта: Актив и Прайм, а стартовая цена – от 2 259 000 рублей.

Если сравнивать с T4, то новый кроссовер прибавил 186 мм в длину, почти 50 мм по высоте, а колёсная база увеличилась на 40 мм. Итоговые размеры: 4 506 x 1 828 x 1 701 мм при колёсной базе 2 650 мм. Эти изменения дали больше пространства задним пассажирам, а багажник вырос на 135 литров – до 475 л при поднятых сиденьях и до 1 500 л, если сложить второй ряд.

Tenet T4L получил не только увеличенные габариты, но и обновлённую внешность с дополнительным оснащением. В списке оборудования: 18-дюймовые литые диски, датчик дождя, аудиосистема на шесть динамиков, современная телематика, а также регулировка подголовников по высоте. Кстати, для модели сертифицировано использование тягово-сцепного устройства – можно буксировать прицеп массой до 750 кг. И ещё один плюс: спереди и сзади здесь независимая подвеска.

Технические характеристики

Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм. Агрегатируется он с 6-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, рассчитанной на передачу момента до 260 Нм. Производитель заявляет, что на трассе машина потребляет всего 6,5 л на 100 км.

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