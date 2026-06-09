Доступный кроссовер Skoda снова можно купить в России: называем цены

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей

На российских классифайдах снова появился хорошо знакомый кроссовер Skoda Karoq, правда, теперь он китайской сборки. Машины, выпущенные на совместном предприятии SAIC Volkswagen, продаются как из наличия, так и под заказ.

Главное отличие от нижегородской версии – габариты. В Китае делают удлиненный вариант с колесной базой на 50 мм больше (2638 мм). Это делает пространство для задних пассажиров почти таким же просторным, как в семейном Kodiaq, где межосевое расстояние достигает 2791 мм. Неплохая разница для компактного кроссовера, правда?

Ценовой разброс впечатляет. Во Владивостоке минимальная цена под заказ стартует от 1 700 000 рублей. За эти деньги обещают комбинированную отделку сидений (ткань плюс экокожа), кондиционер, сенсорную мультимедиа, обогрев передних кресел и зеркал, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска и камеру с парктрониками.

Skoda Karoq

Сравните с тем, что официально продается сейчас. например, Tenet T4 2026 года (включая версию T4L) обойдется минимум в 2 169 000 рублей. «Белорус» Belgee X50+ – уже от 2 319 990. А вернувшийся в мае Geely Coolray стоит и вовсе от 2 739 990 рублей. Выходит, Karoq из Китая – вполне себе бюджетный вариант.

Skoda Karoq

Но если смотреть шире, цены заметно отличаются от города к городу. В Новосибирске такой паркетник привезут за 2 150 000, в Москве – за 2 250 000, в Санкт-Петербурге – уже за 2 490 000. А, к примеру, в Ижевске расценки доходят до 2 680 000. Зато оснащение там богатое: кожаный мультируль, полностью цифровая приборка, сенсорный климат-контроль, кожаные сиденья и двухцветные литые диски.

Дороже всего Karoq обойдется в Перми (2 850 000 рублей) и Кирове (2 799 000). В Краснодаре примерно за те же 2 799 000 его можно купить прямо из наличия. В Томске, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Брянске, Казани и Москве цены варьируются от 2 950 000 до 3 150 000 рублей. Встречаются такие автомобили и в Воронеже, Екатеринбурге, Симферополе, Самаре – список городов солидный.

Техническая начинка у всех «китайцев» одинаковая, хотя и отличается от российской версии. Вместо восьмиступенчатого автомата Aisin здесь стоит семиступенчатый робот DSG (DQ200) с «сухими» сцеплениями. Мотор тот же – полуторалитровый турбодвигатель на 150 сил. Привод – исключительно передний.

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