Доступный кроссовер Skoda снова можно купить в России: называем цены
На российских классифайдах снова появился хорошо знакомый кроссовер Skoda Karoq, правда, теперь он китайской сборки. Машины, выпущенные на совместном предприятии SAIC Volkswagen, продаются как из наличия, так и под заказ.
Главное отличие от нижегородской версии – габариты. В Китае делают удлиненный вариант с колесной базой на 50 мм больше (2638 мм). Это делает пространство для задних пассажиров почти таким же просторным, как в семейном Kodiaq, где межосевое расстояние достигает 2791 мм. Неплохая разница для компактного кроссовера, правда?
Ценовой разброс впечатляет. Во Владивостоке минимальная цена под заказ стартует от 1 700 000 рублей. За эти деньги обещают комбинированную отделку сидений (ткань плюс экокожа), кондиционер, сенсорную мультимедиа, обогрев передних кресел и зеркал, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска и камеру с парктрониками.
Сравните с тем, что официально продается сейчас. например, Tenet T4 2026 года (включая версию T4L) обойдется минимум в 2 169 000 рублей. «Белорус» Belgee X50+ – уже от 2 319 990. А вернувшийся в мае Geely Coolray стоит и вовсе от 2 739 990 рублей. Выходит, Karoq из Китая – вполне себе бюджетный вариант.
Но если смотреть шире, цены заметно отличаются от города к городу. В Новосибирске такой паркетник привезут за 2 150 000, в Москве – за 2 250 000, в Санкт-Петербурге – уже за 2 490 000. А, к примеру, в Ижевске расценки доходят до 2 680 000. Зато оснащение там богатое: кожаный мультируль, полностью цифровая приборка, сенсорный климат-контроль, кожаные сиденья и двухцветные литые диски.
Дороже всего Karoq обойдется в Перми (2 850 000 рублей) и Кирове (2 799 000). В Краснодаре примерно за те же 2 799 000 его можно купить прямо из наличия. В Томске, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Брянске, Казани и Москве цены варьируются от 2 950 000 до 3 150 000 рублей. Встречаются такие автомобили и в Воронеже, Екатеринбурге, Симферополе, Самаре – список городов солидный.
Техническая начинка у всех «китайцев» одинаковая, хотя и отличается от российской версии. Вместо восьмиступенчатого автомата Aisin здесь стоит семиступенчатый робот DSG (DQ200) с «сухими» сцеплениями. Мотор тот же – полуторалитровый турбодвигатель на 150 сил. Привод – исключительно передний.
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