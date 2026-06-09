Наши подушки безопасности и рули: в Ульяновске запустили важнейшее для автопрома производство

В Ульяновске начали выпуск компонентов Sollers: рули, подушки, блоки управления

В Ульяновске заработал завод по выпуску ключевых для безопасности автомобиля деталей — рулей, подушек безопасности и блоков управления. Запуск серийного производства на площадке « Компоненты Системы Безопасности» (КСБ) состоялся 8 июня при участии замглавы Минпромторга Альберта Каримова. Проект поддержан Фондом развития промышленности: на строительство и оборудование ушло 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд – льготный заем по программе «Автокомпоненты».

Само предприятие охватывает практически все этапы: от заливки пены для рулей до раскроя ткани и сборки подушек безопасности. Есть и собственная испытательная лаборатория, где проверяют качество каждой партии. На мощностях КСБ также делают блоки управления – мозги системы пассивной безопасности. Для российского автопрома такой комплексный подход – редкость.

«Всего несколько дней назад число проектов, получивших поддержку по программе „Автокомпоненты“, достигло сотни. Запуск в Ульяновске ещё раз доказывает, что этот инструмент работает. Собственное производство компонентов пассивной безопасности критически важно для отрасли – „СОЛЛЕРС“ закроет серьёзную долю потребности. Причём уже сейчас активно привлекаются местные поставщики, что укрепляет технологический суверенитет», – подчеркнул Альберт Каримов.

Адиль Ширинов, председатель Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС», назвал производство уникальным. Ключевая особенность – каркасы рулей впервые в России отливают из отечественного магниевого сплава. Лазерный раскрой и пошив для подушек тоже не имеют аналогов в стране. Планы амбициозные: довести локализацию до максимума, включая материалы для всех типов подушек, ремней и рулей.

Важный аспект – работа с местными поставщиками. Металлы, краска для пенозаливки, пластик, ткани, а также печатные платы для блоков управления уже поставляют российские компании. Сейчас прорабатывается переход на отечественную натуральную и искусственную кожу для отделки рулевых колес. Кроме того, идет поиск российских компонентов микроэлектроники.

Кому в первую очередь достанутся новинки

Первыми новые автокомпоненты получат пикапы Sollers ST6 и ST8, а также легкие коммерческие фургоны Sollers SF5 – поставки уже идут. В ближайшее время к ним присоединятся обновленные версии УАЗ Патриот, Пикап и Профи. В перспективе ульяновскими рулями и подушками будут комплектовать всю линейку Sollers, включая модели SF1, SF7, SP7 и ST9.

Деньги от ФРП, напомним, пошли на закупку современного оборудования: пенозаливочных машин, лазерных установок для кроя, автоматизированных линий сборки, а также испытательных стендов. Площадка самого КСБ занимает больше 10 тысяч квадратных метров на индустриальной территории «СОЛЛЕРС» в Ульяновске.

О том, каких усилий требует локализация комплектующих, «За рулем» уже рассказывал.

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