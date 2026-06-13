Беспилотное такси помогло вору скрыться, а полиция осталась ни с чем

В Сан-Франциско вор ограбил студию Hot 8 Yoga, полиция не нашла подозреваемого по видео и данным аккаунта

Беспилотные такси Waymo, как выяснилось, отлично подходят не только для передвижения по городу, но и для побега с места преступления.

В начале года неизвестный мужчина зашел в студию Hot 8 Yoga в Сан-Франциско, быстро набрал дорогой спортивной одежды и умчался прочь тем же способом, которым приехал, – на автономном Jaguar I-Pace. Украденные вещи он просто закинул в багажник.

Полиция Сан-Франциско не спешила с расследованием. Только в апреле был выдан ордер, обязывающий Waymo предоставить все данные об аккаунте, который заказывал поездку, а также записи с камер внутри и снаружи машины. Но к тому моменту компания уже удалила видео из салона – сколько именно хранятся такие файлы, в Waymo официально не раскрывают. Вдобавок наружные камеры по умолчанию размывают лица из соображений приватности.

Ирония в том, что каждый робомобиль оснащен 29 камерами, дающими полный обзор на 360 градусов, – и все равно это никак не помогло опознать вора. Информация об аккаунте тоже привела полицию в тупик: возможно, преступник воспользовался чужими данными или одноразовым телефоном.

Как рассказал менеджер студии Hot 8 Yoga, запись с уличной камеры показывает, что Waymo высадил мужчину у входа, дождался его возвращения с добычей и уехал. Хотя добычей оказались всего лишь мужские шорты, сам случай создает опасный прецедент – похоже, беспилотники действительно могут стать удобным транспортом для преступников.

Похожая история, кстати, произошла в Лос-Анджелесе в прошлом году. Тогда грабитель тоже попытался скрыться на Waymo, но полиция остановила машину и задержала его. В Сан-Франциско все сложилось иначе – спустя полгода поиски подозреваемого все еще продолжаются.

Waymo – американская технологическая компания, разрабатывающая системы автономного вождения и предоставляющая услуги роботакси.