Будущим водителям хотят добавить еще один экзамен

В автошколах могут ввести экзамен по навыкам первой помощи при ДТП

Проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучения в автошколах, следует из документа правительства.

Речь идет о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в РФ. В числе прорабатываемых мер, как следует из документа, – введение «единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена». Также будет проработан вопрос об обязательной видеорегистрации процесса проведения такого экзамена.

Задача поставлена Минпросвещения, МВД РФ и властям регионов, доклад в правительство должен быть сделан в 2027 году.

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