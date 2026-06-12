В Volga перечислили главных конкурентов на авторынке России

Татьяна Фадеева: Главными конкурентами Volga станут локализованные в РФ марки

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева рассказала, кого марка видит в числе своих конкурентов на рынке РФ. Volga, по ее словам, видит свою конкуренцию не с импортными брендами, а с теми, кто уже наладил или только планирует запуск производства внутри России. Доля зарубежных поставок, как полагают в организации, будет постепенно сокращаться – всему виной ужесточение регуляторных норм. Этот тренд, кстати, полностью совпадает с курсом государства на укрепление собственного автопрома. Так что борьба развернется именно с локальными игроками.

Чем же собираются брать? Первый козырь – география. Машины собирают в Нижнем Новгороде. Как подчеркнула руководитель, это не просто завод, а место с мощнейшими автомобильными традициями и отличной инженерной школой. Просто иметь производственные мощности мало – нужны специалисты, способные постоянно улучшать процессы и тянуть локализацию вглубь. Кстати, в рамках специнвестконтракта компания взяла на себя серьезные обязательства в этом направлении. Нижний Новгород, по сути, превратился в крупный кластер, где есть пул местных поставщиков, готовых поддерживать проект.

Не менее важен и сам продукт. В компании уверены: платформенные решения у них на высоте, а автомобили выходят безопасными, надежными и при этом доступными для D-сегмента. «Мы подходим к своей работе с максимальной ответственностью», – отметила Фадеева.

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