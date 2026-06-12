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Глава марки Volga рассказала, когда ждать новых моделей

Volga планирует начать выпуск принципиально новых моделей после 2028 года

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева рассказала, когда марка планирует выпустить принципиально новые модели. Volga не намерена останавливаться на достигнутом: компания готовит масштабное расширение модельного ряда.

Причем упор будет сделан на собственные разработки, а не на простую сборку готовых машин. В компании уже запустили собственную инженерную школу, которая должна обеспечить технологический фундамент. База для этой долгосрочной стратегии закладывается именно сегодня – шаг за шагом, с прицелом на годы вперед.

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Правда, ждать принципиально новых автомобилей раньше 2028 года не стоит – это задача на перспективу. Пока же производитель сосредоточится на другом: нужно уверенно закрепиться на рынке с текущей модельной линейкой и параллельно запустить проекты по освоению ключевых узлов и агрегатов.

«Сейчас критически важно сделать первый шаг, сделать его правильно», – подчеркнула представитель компании.

О сроках появления новой российской модели «За рулем» недавно рассказывал.

Источник:  Российская газета
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