На что смотреть в первую очередь при покупке подержанного мотоцикла?

Перечислены признаки опасного тюнинга и ДТП при осмотре мотоцикла с пробегом

Мотоциклы гораздо чаще машин подвергаются тюнингу – причем многие доработки снаружи абсолютно незаметны. Эксперт по мототехнике рассказал, что главная задача покупателя – разобраться, зачем владелец вообще что-то менял.

Если модернизация сделана ради удобства, это один сценарий. Однако на практике намного чаще доработки скрывают последствия падений. Особое внимание стоит уделить точкам подвески и раме: повредить раму довольно сложно, а если дефекты уже есть – скорее всего, в истории мотоцикла было серьезное ДТП. На двигателе, в свою очередь, не должно быть следов подтекания жидкостей или сильных потертостей.

На цепи или ремне продавцы часто пытаются сэкономить перед сделкой. Хорошая цепь стоит недешево, а если она оборвется, мотоцикл просто лишится привода. Для моделей с карданной передачей эксперт советует обязательный тест-драйв. Если при сбросе газа или его открытии чувствуются пинки и удары, это намекает на скорый и дорогостоящий ремонт кардана или крестовин.

Разумеется, нельзя забывать о покрышках и документах. Все номерные агрегаты должны строго соответствовать бумагам, а сам продавец обязан быть собственником. Это универсальное правило – и для машин, и для двухколесной техники, подчеркнул эксперт. Ранее автоэксперт Дмитрий Попов, кстати, объяснял автовладельцам, когда машине критически необходим сход-развал.

Ранее «За рулем» объяснял, как мелкие дефекты могут обесценить технику.