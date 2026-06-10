Honda готовится удивить грандиозным обновлением Accord

Новый кузов, бензиновый мотор: обновленный Honda Accord 2027 года

Honda готовит к выпуску новое поколение Accord, и судя по первым подробностям, седан ждут серьезные перемены. Внешность модели пересмотрят в сторону фастбэка – профиль станет более стремительным за счет заниженной линии крыши. Правда, копировать концепт-кар один в один японцы не собираются, так что окончательный облик может удивить.

Внутри главной фишкой обещает стать более крупный сенсорный дисплей. Но это не единственное новшество. Под капотом жизнь тоже изменится: в Accord внедрят систему S+ Shift, позаимствованную у купе Prelude. По сути, это имитация ручного переключения передач – штука, которая заметно добавляет драйва и ощущения полного контроля над машиной.

Примечательно, что, несмотря на повсеместный переход на электричество, Honda не спешит хоронить ДВС. Бензиновая версия Accord будет выпускаться как минимум до 2030 года. Такой подход – своего рода компромисс между традициями и новыми веяниями, позволяющий не терять аудиторию консервативных водителей.

Пока что компания не раскрывает ни точных технических характеристик, ни даты премьеры обновленной модели. Все, что есть, – это общие контуры и намеки.

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