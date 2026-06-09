С Гелика неофициально сняли крышу — и вот что из этого вышло

Тюнинг-ателье Venuum представило открытый внедорожник Mastodon V4 на базе Mercedes-Benz G-Class

Настоящий кабриолет на базе G-Класса все еще разрабатывается самой компанией Mercedes-Benz, но ближневосточное ателье Venuum успело опередить заводских инженеров.

Его новинка – лимитированная версия Mastodon V4, лишенная крыши и почти полностью пересобранная вручную.

Если взглянуть на другие доработанные Гелендвагены от Mansory или независимых мастерских, привычные круглые фары обычно остаются на месте. В случае с Mastodon V4 все иначе: тюнер заменил вообще все внешние детали, за исключением дверных панелей. Получился откровенно дерзкий образ.

Спереди сразу бросается в глаза абсолютно новый бампер, где щедро используется карбон, – такое решение выглядит необычно на фоне классической квадратной формы G-Класса. Плюс здесь установлена иная решетка радиатора, прямоугольные фары и уникальный капот.

Открытый внедорожник Mastodon V4 на базе Mercedes-Benz G-Class

Боковины тоже не остались без внимания: массивные колеса, расширители арок и пороги из углепластика. К слову, колесная база этой версии кажется короче стандартной, хотя на самом деле у Mastodon V4 четыре двери – возможно, это просто оптический обман.

Но главное, что приковывает взгляд, – это корма, где срезана крыша. Судя по черной ткани сзади, ее можно натягивать над задними сиденьями для защиты от дождя или солнца – правда, фото со сложенным верхом пока не опубликовали.

Открытый внедорожник Mastodon V4 на базе Mercedes-Benz G-Class

Салон тоже переработан: передние и задние кресла получили двухцветную отделку из желтой и черной кожи. Между задними пассажирскими местами появилась необычная центральная консоль, выполненная, разумеется, из все того же кованого карбона.

Сколько именно экземпляров Mastodon V4 планируется выпустить, Venuum не раскрывает – известно лишь, что серия будет строго ограниченной. Ценник тоже пока не известен.

О том, как превратить машину в духовку летом и что делать с панорамной крышей, «За рулем» объяснил ранее.