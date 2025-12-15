В Москве выставлен на продажу 6-колесный «черный бриллиант» за ₽160 млн

Продают Mercedes-Benz G-класс 2025 года в эксклюзивной версии G800 Brabus 6х6

Уникальный монстр-внедорожник с пробегом всего 1080 км ждет нового владельца в столичном автосалоне.

На российском рынке появилось необычное предложение – Mercedes-Benz G-класс 2025 года выпуска в эксклюзивной версии G800 Brabus 6х6. Автомобиль за 160 млн привлекает внимание не только баснословной ценой, но и своей мощью, футуристическим дизайном и новизной.

Черный внедорожник, построенный на базе Mercedes-AMG G 63, обладает феноменальными характеристиками. Под капотом 4-литровый бензиновый двигатель, мощностью 800 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Машина изначально вышла с конвейера как Mercedes-AMG G 63. Затем ателье Brabus радикально его переделало: установлены специальные обвесы, изменен интерьер, увеличена мощность двигателя, а также добавлен третий мост, превративший автомобиль в шестиколесного монстра (6х6).

Причем все шесть колес автомобиля являются ведущими, что гарантирует ему отличную проходимость. Машина находится в идеальном состоянии, никогда не попадала в аварии, а ее первым и единственным владельцем по документам числится компания дилер премиальных автомобилей.

Автомобиль представлен в кузове цвета «черный обсидиан» с салоном в соответствующей гамме.

Будущий владелец сможет воспользоваться дополнительными услугами дилера, включающими доставку в любой город, постановку на учет без личного присутствия, а также услуги тюнинга и пожизненного сопровождения.

Этот шестиколесный монстр – не просто средство передвижения, а яркое заявление о статусе и платежеспособности своего будущего обладателя.

