Mercedes-Benz решил вернуть на рынок легендарный Гелендваген в кузове кабриолет

Представлен прототип Mercedes-Benz G-Class в кузове кабриолет с мягким верхом

Компания Mercedes-Benz впервые представила прототип своего нового кабриолета G-Class, возобновляя традиции открытых внедорожников.

На официальных страницах в социальных сетях были опубликованы фотографии предсерийного образца с сопроводительным слоганом: «Икона восстаёт из тени и возвращается на улицы. Готовьтесь к легендарному возвращению».

Кабриолет G-Class сохраняет узнаваемые черты стандартного G-Wagon, но выделяется складным тканевым верхом. На представленных изображениях видно, что кабриолет основан на четырёхдверной версии внедорожника, но детали механизма складывания крыши пока не раскрыты.

Mercedes-Benz G-Class Cabriolet

О технических характеристиках G-Class Cabriolet информации в настоящее время нет. Предполагается, что он будет оснащён той же линейкой двигателей, что и стандартная модель, с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Это сохранит традиционные качества G-Wagon.

Возвращение кабриолета G-Class представляет собой уважение к истории модели и ответ на желания поклонников. Предшественник данной модели был снят с производства в 2013 году, и его возвращение на рынок означает новую главу в истории этого внедорожника.

