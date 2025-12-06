Mercedes-Benz решил вернуть на рынок легендарный Гелендваген в кузове кабриолет
Компания Mercedes-Benz впервые представила прототип своего нового кабриолета G-Class, возобновляя традиции открытых внедорожников.
На официальных страницах в социальных сетях были опубликованы фотографии предсерийного образца с сопроводительным слоганом: «Икона восстаёт из тени и возвращается на улицы. Готовьтесь к легендарному возвращению».
Кабриолет G-Class сохраняет узнаваемые черты стандартного G-Wagon, но выделяется складным тканевым верхом. На представленных изображениях видно, что кабриолет основан на четырёхдверной версии внедорожника, но детали механизма складывания крыши пока не раскрыты.
О технических характеристиках G-Class Cabriolet информации в настоящее время нет. Предполагается, что он будет оснащён той же линейкой двигателей, что и стандартная модель, с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Это сохранит традиционные качества G-Wagon.
Возвращение кабриолета G-Class представляет собой уважение к истории модели и ответ на желания поклонников. Предшественник данной модели был снят с производства в 2013 году, и его возвращение на рынок означает новую главу в истории этого внедорожника.
