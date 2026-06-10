Теперь ездить на вездеходах можно с «легковыми» правами

Госдума приняла закон о допуске водителей с категорией B к управлению вездеходами

9 июня Госдума окончательно приняла закон, разрешающий водителям с правами категорий B, С и D управлять тяжелыми вездеходами, болотоходами и багги полной массой до 3,5 т и вместимостью до восьми человек. Прежде для этого был необходимо удостоверение тракториста-машиниста AII, которое выдает Гостехнадзор.

Это уже второй этап реформы, поскольку в декабре 2023 года обладателям прав категории B, С и D уже разрешили управлять квадроциклами и снегоходами (категории АI).

Это правило будет работать исключительно в случае «использования самоходной машины на основании договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающих временную передачу гражданину самоходной машины в управление, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по управлению такой самоходной машиной и обеспечению ее безопасной эксплуатации».

Сейчас в соответствии с правилами допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), к сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами категории АII допускаются лица, достигшие 19 лет. Это требование будет сохранено – право на управление машинами категории АII (багги, вездеходы и другие массой не более 3,5 т) по водительскому удостоверению категории B будет возникать только у лиц, достигших 19-летнего возраста.

Изменения вносятся в федеральные законы «О самоходных машинах и других видах техники» и «О безопасности дорожного движения». Законопроект призван развивать такие туристические отрасли, как снегоходный, мотовездеходный и автовездеходный туризм.

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