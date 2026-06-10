В России неожиданно подешевел популярный крупный кроссовер: актуальные цены

Кроссовер GAC GS8 предлагается в России с прямой скидкой 150 тыс. рублей

Крупный флагманский кроссовер GAC GS8 неожиданно получил скидку. Компания GAC запустила акцию с дисконтом в 150 тысяч рублей – и это касается машин как 2025-го, так и 2026 года выпуска.

Из-за этих скидок модель стала заметно привлекательнее по цене. Например, машины 2025 года выпуска с учетом скидки обойдутся в сумму от 4 249 000 до 5 049 000 рублей. А если присматриваться к свежим автомобилям 2026 года, то цены стартуют с отметки 4 399 000 и доходят до 5 199 000 рублей.

GAC GS8

На деле дисконт распространяется на все версии вне зависимости от года. Каждая модификация – будь то GL, GT, GX Premium или GX Traveller – получает одну и ту же скидку 150 тысяч рублей. Разница лишь в базовой цене комплектации и годе выпуска.

Техническая начинка GAC GS8 остается прежней. Под капотом – безальтернативный 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который выдает 231 лошадиную силу и 380 Нм крутящего момента. Работает он в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом от Aisin и полным приводом. Задняя ось подключается электромагнитной муфтой – либо при пробуксовке передних колес, либо принудительно, если водитель выбирает режимы «Снег», «Грязь» или «Песок».

Интерьер GAC GS8

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