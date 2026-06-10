Несколько водительских помощников, «умное» шасси: знакомый седан Chery обновился

Компания Chery показала новый Arrizo 8 стоимостью 1 млн рублей

Китайский автопроизводитель официально рассекретил внешность обновленного Chery Arrizo 8, который теперь выпускается в особой версии Conqueror Edition. Седан образца 2026 года доступен в восьми вариантах оснащения. Стартовая цена – 99 900 юаней, что по текущему курсу составляет примерно 1,06 млн рублей.

Внешне машина не претерпела серьезных изменений по сравнению с предшественницей. На месте остались узнаваемая крупная решетка радиатора, узкие фары, дополненные светодиодными лентами дневных ходовых огней, а также сквозной задний фонарь и агрессивный передний бампер с широкими боковыми воздухозаборниками. Спортивный облик – одна из визитных карточек модели.

Уже в базовом исполнении покупатель получает камеры кругового обзора и целый набор водительских ассистентов. За доплату седан может обзавестись интеллектуальным шасси, камерой под днищем кузова и системой контроля полосы движения. Внутри салона – два объединенных дисплея, каждый диагональю 12,3 дюйма. Сиденья обиты экокожей, а спортивный руль усеян физическими кнопками.

Chery Arizzo 8

Под капотом стандартно устанавливается 1,6-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. Для тех, кому нужно больше динамики, предусмотрен 2,0-литровый турбодвигатель, выдающий уже 261 «лошадь». В таком случае коробка передач – 8-диапазонный автомат.

Chery Arizzo 8

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