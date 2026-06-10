Максим Ликсутов: Открыта регистрация на первый в этом году Ночной велофестиваль

4 июля в Москве пройдет первый летний ночной велозаезд

Организаторы разработали новый маршрут от Крылатской улицы до Университетской площади – его общая протяженность составит 20 км.

Для участников велофестиваля подготовят два фестивальных городка – на старте и на финише. Там будут работать интерактивные зоны, концертные площадки, световое шоу, конкурсы и розыгрыши. Сбор участников начнется в 20:00. Первая колонна стартует в 21:00, вторая – в 22:00. При регистрации можно выбрать подходящий временной слот.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем велокультуру в столице. Летние ночные велофестивали пользуются большой популярностью, поэтому в этом году проведем два таких мероприятия: 4 июля и 1 августа.

Регистрация на 1-й уже открыта. Отправьте заявку и получите индивидуальный номер участника, который можно будет распечатать и прикрепить на велосипед. Присоединяйтесь, зовите друзей, чтобы вместе проехать по вечерним улицам Москвы».

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