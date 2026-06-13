Кузов этого нового российского автомобиля без проблем прослужит сто лет !

Марка «Руссо–Балтъ» впервые в мире изготовит кузов фургона из нержавеющей стали

В истории мирового автомобилестроения может появиться прецедент: кузов серийного коммерческого фургона планируют делать целиком из нержавеющей стали. Такую амбициозную задачу поставил перед собой российский стартап, возрождающий легендарную дореволюционную марку «Руссо-Балтъ».

Кроссовер Руссо-БалтЪ

Первой моделью, которая получит эту технологию, станет электрический фургон под индексом Ф20. Как пояснили в компании, машина рассчитана на эксплуатацию в течение ста лет – именно так звучит слоган проекта. Правда, серийным производством в привычном понимании это не назвать: каждый экземпляр будет собираться под конкретного заказчика.

Еще раньше производитель объявил ориентировочную цену – 6,5 миллиона рублей. Сейчас машина проходит сертификационные процедуры, детали которых пока не раскрываются.

По характеристикам Ф20 – довольно типичный развозной фургон. Он способен перевозить до тонны груза, а для управления хватит прав категории B. Для сравнения: оригинальные «Руссо-Балты» выпускались с 1909 по 1918 год, и за все время их собрали несколько сотен штук.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» подтвердил планы по выпуску гибридных автомобилей под собственной маркой.