«Берите, пока не разобрали»: покупка Belgee стала настоящим квестом

Дефицит Belgee в России: дилеры сообщили о росте продаж на 72,4%

Российские покупатели автомобилей Belgee всё чаще сталкиваются с тем, что найти желаемую версию в автосалоне задача не из простых. Корреспондент Autonews.ru объехал несколько крупных дилерских сетей и выяснил: ситуация с наличием машин китайско-белорусской марки действительно неоднородна. В самом представительстве бренда подтвердили, что некоторые позиции временно доступны лишь под заказ.

Самый напряженный расклад – в Favorit Motors. Из новинок там доминируют «старшие» X70, а вот вышедший в марте 2026 года X50+ представлен буквально одним экземпляром, да и тот уже забронирован. Причина проста: самые доступные версии «Актив» уходят влет, в основном корпоративным клиентам. Продавец пояснил: машины приходят – и сразу забирают целыми партиями.

Новый X50+ – это, по сути, перелицованный Geely Coolray с белорусской пропиской. От предшественника его отличают свежий дизайн и модернизированный двигатель. 1,5-литровый бензиновый мотор выдает 147 лошадиных сил, привод только передний. Кстати, новинка подешевела по сравнению со старым X50 примерно на сто тысяч рублей.

В Favorit Motors, если ждать не хочется, самый реалистичный вариант – средняя комплектация «Стиль» за 2 505 990 рублей. В нее входят панорамная крыша, бесключевой доступ, круиз-контроль и камера заднего вида. Скидок дилер не предлагает, зато при оформлении рассрочки на год достаточно внести лишь 20% от стоимости. Исполнительный директор сети Артем Зотов подтвердил, что спрос на Belgee ситуативно превышает предложение, но стандартный срок заказа не превышает 30 дней.

Почему X70 сложно найти в топе, а X50+ – в базе

В дилерской структуре «Рольф» выбор шире, но картина примерно та же. Правда, тут все наоборот: X70 по большей части стоят в начальных переднеприводных версиях, к тому же осталось их совсем немного – буквально 3-4 штуки, и все 2026 года выпуска. Менеджеры предупреждают: если видите рекламу прошлогодних машин по низкой цене – это скорее уловка, чтобы заманить вас в шоурум.

Флагманский X70 после рестайлинга 2025 года получил обновленную внешность и мультимедиа, а вот техника осталась прежней. Переднеприводная версия оснащается 1,5-литровым мотором на 150 сил и 6-диапазонным автоматом. Полноприводная модификация оборудована тем же двигателем, но с 48-вольтовым электромотором и 7-ступенчатым роботом.

Цена на базовый X70 в «Рольфе» – ровно 2 580 000 рублей, как и у производителя. В эту сумму входят цифровая приборка, двухзонный климат-контроль и камера заднего вида. На скидку можно не рассчитывать, но есть лайфхак: оформить кредит. Заем дает бонус в 300 тысяч рублей, который можно отыграть досрочным погашением буквально через месяц.

Совсем туго с полноприводной версией X70: у дилера осталась одна машина в комплектации «Стиль» за 2 810 000 рублей. Если не успеете, придется ждать следующей партии ориентировочно десять дней. Директор по продажам «Рольфа» Николай Иванов объясняет ажиотаж здоровым спросом – ежемесячно бренд продает более пяти тысяч автомобилей. Локальный дефицит возникает по отдельным позициям, но системной проблемы с доступностью нет.

В «Авилоне» дела обстоят относительно неплохо. Кроссовер X50+ представлен во всех вариантах, даже в базе «Актив», правда, их количество исчезающе мало. Самыми ходовыми оказались машины в средней комплектации «Стиль» – их тоже разбирают на удивление быстро. Полные прайсы выглядят так: X50+ стартует с 2 319 990 рублей за «Актив» и достигает 2 775 990 за топ-версию «Оникс». Цены на X70 – от 2 579 990 до 3 081 990 рублей в зависимости от привода и оснащения.

В «Авилоне» также действует особая программа рассрочки: ее можно оформить вообще без первоначального взноса. Срок погашения – один год, переплат нет. Сотрудник салона добавил, что наибольший спрос – на полноприводный X70, его лучше бронировать заранее, не рассчитывая на скорые поставки.

Директор по маркетингу «Авилона» Юрий Блинов назвал причину популярности Belgee идеальным соотношением цены и качества, из-за чего, по его словам, модели «разлетаются как горячие пирожки». В российском офисе марки ситуацию драматизировать не стали: дефицит отдельных цветов и комплектаций объяснили рекордным спросом и посоветовали оформлять предзаказы. Тем более что статистика впечатляет: за май 2026 года продано 5156 машин (+42,7% к маю 2025-го), а за пять месяцев – 23 721 штука, что на 72,4% больше прошлогодних показателей.

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