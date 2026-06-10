В Свердловской области выдали первые автономера с новым кодом

В Свердловской области стартовала выдача автономеров с кодом 166

С 10 июня в Свердловской области официально стартовала выдача государственных регистрационных знаков с кодом 166. Дизайн привычный: черные буквы и цифры на белом фоне в формате «три буквы, три цифры». Напомним, коды «96» и «66» выдавались с 2006 года, а «196» добавился в 2013-м.

В Госавтоинспекции подсчитали: по каждому из трех старых кодов выдано больше 1,7 млн комплектов. Комбинации в действующих сериях практически исчерпаны – поэтому и понадобился новый вариант.

«Номера с кодами "66", "96" и "196" сохраняют юридическую силу и замене не подлежат», – подчеркнул инспектор по особым поручениям региональной Госавтоинспекции Николай Зубрилов.

То есть менять старые знаки на новые никого не заставят.

Номерные знаки

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