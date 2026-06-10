Раскрыты особенности техобслуживания электромобилей

Эксперт Ершов: У электрокаров ходовая часть и шины изнашиваются быстрее

Электрокары и авто с ДВС – два совершенно разных мира, если копнуть глубже.

Как отметил тренер обучающего центра сети автосервисов Fit Service Константин Ершов, у электрических машин механика предельно проста, а вот с электроникой и программным обеспечением все куда запутаннее. Его высказывание прозвучало в преддверии форума «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег» (он пройдет 17 июня в Москве).

С одной стороны, в электрокаре действительно меньше деталей, способных выйти из строя. Там нет масла, хитрой трансмиссии, выхлопа, топливной системы или турбины. Электродвигатель сам по себе конструкция незамысловатая, да и многие элементы требуют ухода по минимуму. Тут все логично, правда?

Но есть и подводные камни. Оказывается, из-за огромной массы батареи – она добавляет машине несколько сотен килограммов – и моментального крутящего момента подвеска с шинами страдают очень сильно. Именно такой точки зрения придерживается Юрий Чистов из маркетплейса FRESH. По его словам, ходовую приходится контролировать гораздо чаще, а покрышки с особой маркировкой менять раньше срока. Вдобавок, раз в несколько лет обязательно нужно менять диэлектрический антифриз в контуре охлаждения аккумулятора – литий-ионные ячейки очень капризны к температуре.

Заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов отмечает, что для современных автомобилей, особенно электрических, востребована процедура обновления ПО, т.к. именно обновление решает часть вопросов, которые могут возникнуть при эксплуатации (по аналогии с гаджетами).

Ранее «За рулем» рассказал, сколько водителей в РФ сталкивались с некачественным моторным маслом.