Что происходит с водителями и машиной в сильную жару

Как палящее солнце влияет на водителей и автомобили

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус сообщил, что 9 июня воздух в столице прогрелся до плюс 28, а среднесуточный показатель оказался на пять градусов выше климатической нормы.

Для сравнения, днем в Сочи было не выше 22, да и за весь год там так и не случилось 27-градусной отметки. Между тем в Москве 30-градусная жара фиксируется уже второй раз в этом году.

Под палящим солнцем страдают не только люди – автомобили тоже переживают непростой период. Как выяснили журналисты Autonews.ru, высокая температура способна вывести из строя тормозную систему, испортить лакокрасочное покрытие и даже спровоцировать отказ электроники. Машины без ABS особенно уязвимы: из-за перегрева суппортов и цилиндров падает эффективность торможения, колодки могут перекашиваться. Не спасает ситуацию и старая либо некачественная тормозная жидкость.

Впрочем, владельцам авто с ABS тоже стоит быть начеку – датчики на колесах иногда дают ложные сигналы и блок управления ошибочно считает колеса заблокированными. Инженеры советуют в зной спокойную манеру езды, плавные торможения и своевременную замену тормозной жидкости на качественную.

Лакокрасочное покрытие

Солнце способно навредить и кузову – краска выгорает неравномерно, поэтому эксперты рекомендуют искать тень для парковки и поддерживать машину в чистоте. Если авто долго стояло под прямыми лучами, не стоит сразу выкручивать кондиционер на максимум. Резкий перепад температур, особенно при наличии скола на лобовом стекле, может спровоцировать трещину. Лучше охлаждать салон постепенно.

Кстати, сам кондиционер тоже нередко подводит: перестает нормально работать и начинает пахнуть сыростью. Чаще всего проблема – грязный салонный фильтр. Менять его положено раз в год или через каждые 10-15 тысяч километров пробега – точнее скажут в сервисной книжке.

Асфальт и колейность

С качественным покрытием, уложенным по всем правилам, в принципе ничего не случится, если по нему не гоняют перегруженные грузовики. Но на деле все иначе – фуры в жару «режут» даже самый хороший асфальт, оставляя колею. В пресс-службе компании-концессионера первого участка платной трассы М11 пояснили: колейность возникает, когда тяжелые машины едут вереницей. Недаром для них вводят ограничения движения в жару.

Свежеуложенное покрытие тоже таит сюрпризы – верхний слой битума еще мягкий, и от нагретых шин он летит прямо на кузов. В пресс-службе добавили: если дорожники недобросовестно залили яму чистым битумом, а не асфальтовой смесью, оставленное на таком участке колесо может приклеиться к смоле. Отодрать ее потом почти невозможно. Поэтому стоит быть внимательным при парковке и обходить гладкие, без щебня, участки – это верный признак чистого битума. В идеале после укладки асфальта по нему не должны ездить минимум сутки, чтобы масса остыла.

Реакция водителей

В жару притупляется внимание – это подтверждает инструктор автошколы «Филин» Дмитрий Копоть. Многие становятся вялыми, сонными, делают все медленно и неохотно. Другие, наоборот, торопятся поскорее добраться до дома и на этом фоне совершают необдуманные маневры, провоцируют аварии. «Почти любой водитель может в жару расслабиться и начудить», – говорит он. Облегчить состояние помогут вода и концентрация на дороге. Ну а если человек заранее знает, что переносит зной плохо, лучше вообще в этот день не садиться за руль.

Психологический аспект

Как отмечает психолог и психотерапевт Рамиль Гарифуллин, ключевой фактор в жару – количество кислорода. При его нехватке возникает гипоксия, а та, в свою очередь, порождает тревогу. Люди часто не понимают, откуда вдруг берется это чувство. По словам специалиста, всех можно разделить на два типа: красные (кровь приливает к лицу) в жару чувствуют себя бодрее и активнее, а вот бледные – в зоне риска: у них выше давление и вероятность инсульта. Самой жары бояться не стоит, если кислорода в воздухе достаточно. Опасна именно духота – состояние, когда его содержание на единицу объема падает.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как подготовить машину к жаре без риска для себя и техники.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

